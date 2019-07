Eigentumswohnungen laufen gut in Melle CC-Editor öffnen

Kran und Abrissbagger sind an der Oststraße schon angerückt. Foto: Christoph Franken

Melle. In dieser Woche begannen die Abrissarbeiten der Gebäude an der Oststraße 5 bis 7. Dort, kurz vor der Einmündung in die Buersche Straße, befand sich unter anderem jahrzehntelang eine Kfz-Reparaturwerkstatt. Jetzt entsteht der „Wohnpark Oststraße“.