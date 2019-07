Lembruch. In den Sommerferien stehen am Dümmer-See tolle und oftmals auch kostenfreie Aktivitäten für Kids auf dem Programm.

Urlaubsfeeling pur: In den Sommerferien von NRW und Niedersachsen stehen am Dümmer-See viele tolle und oftmals auch kostenfreie Aktivitäten für Kids auf dem Programm. Ein Höhepunkt ist immer wieder der „Sandfigurenbauwettbewerb“ mit anschließender Summerlounge am Mittwoch, 31. Juli, ab 14 Uhr am großen Badestrand in Lembruch.

Aber auch beim Cocktailmixkurs an der Strandbar in Hüde (mehrere Termine) kommt bestimmt ganz besonderes Urlaubsfeeling auf. Das Element Wasser steht am Dümmer-See natürlich hoch im Kurs: Mit Schnuppersurfen und -Segeln, Kanutouren und Stand-up-Paddeling sind tolle Erlebnisse auf dem Wasser garantiert – es werden regelmäßig Schnupperkurse und Materialverleih angeboten.

Im Freizeitbad Dümmer in Hüde findet jeweils donnerstags ein Spielenachmittag im Wasser und am heutigen 18. Juli ab 15 Uhr sogar eine Beachparty mit DJ statt. Zusätzlich steht den Besuchern des Bades im Sommer ein großes Außenareal mit Liegewiese, Spielplatz und Beachvolleyballfeld zur Verfügung.Schnuppersegeln

In diesem Jahr wird es am Dümmer erstmals Slow Cooking Workshops für Kids geben, am 25. und 26. Juli in Lembruch und am 1. und 2. August in Hüde. In der „rollenden Küche im Zirkuswagen“ wird mit regionalen, saisonalen, fair gehandelten Produkten ein Drei-Gänge-Menü zubereitet und gemeinsam verzehrt.

Auch der letztes Jahr sehr beliebte Skate-Aid Workshop am 5. und 6. August sowie die Kinder-Disco mit Jens Hannekum am 8. August ab 16 Uhr am Badestrand Lembruch dürfen im Sommerprogramm nicht fehlen.

Schließlich sollte der Termin für den Abendflohmarkt am 17. August und der Jahreshöhepunkt „Der Dümmer brennt“ am 24. August mit riesigem Feuerwerk, Live- Musik und Kinderfest in Hüde, schon einmal vorgemerkt werden.

Alle Veranstaltungen und Anmeldungen bei der Tourist-Information Dümmerland, Telefon 05447 242, oder auf www.duemmer.de.