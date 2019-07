Melle. Unter dem Motto „Lasst und miteinander gehen - weiter gehen…“ stand die Jahreshauptversammlung der KFD Melle. Sie stand unter dem Vorzeichen eines ganz besonderen Jubiläums: Die KFD in St. Matthäus wird in diesem Jahr 100 Jahre alt.

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) hat ihren Ursprung aus den 1856 gegründeten Bruderschaften christlicher Mütter. Heute umfasst sie circa 450.000 Mitglieder in 4.000 KFD-Gemeinschaften und ist damit der größte katholische Frauenbund und gleichzeitig einer größten Frauenverbände Deutschlands. Sie sieht sich als Interessengemeinschaft, die ihren Mitgliedern neben der Möglichkeit zur Begegnung auch kulturelle und soziale Dienste bereitstellt.

In vielen Kirchengemeinden nimmt die KFD eine signifikante Rolle für das Gemeindeleben ein, so auch die KFD-Gemeinschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Matthäus in Melle. Und das schon seit nunmehr 100 Jahren. Dieses besondere Jubiläum wurde im Vorfeld der Jahreshauptversammlung mit einem gemeinsamen Festgottesdienst begangen.

Neue Wege

Die an den Jubiläumsgottesdienst unmittelbar anschließende Versammlung im Gemeindehaus war sehr gut besucht und von einer entspannten Atmosphäre geprägt. Hier blickte Margit Staab auf die vielen verschiedenen Aktionen zum Wohle des Gemeinlebens in St. Matthäus aus dem vergangenen Jahr zurück.

Es folgten der Kassenbericht von Mechtild Stratmann und die Ehrungen langjähriger, verdienter Mitglieder durch Gabi Seelhöfer: „Wir können acht neue KFD-Frauen in unserer Gemeinschaft willkommen heißen,“, berichtet Gabi Seelhöfer stolz.

Geehrt wurden für eine 65-jährige Mitgliedschaft in der KFD: Maria-Anna Kavermann und Angelika Niermann. Seit 60 Jahren Jahren gehört Angela Lindemann der KFD an und Irmgard Döllmann sowie Christa Niekamp seit 50 Jahren. Für eine 40-jährige Mitgliedschaft wurden Maria Elsler, Maria Engling und Else Perty geehrt.

Mitglied seit 25 Jahren sind Monika Flaspöhler, Margret Siepe, Renate Steinkühler, Mechthild Stratmann, Christiane Thörner, Renate Wippermann und Barbara Zeller.

Da in diesem Jahr Neuwahlen anstanden, sich aber keine Nachfolgerinnen gefunden hatten, zeigte Katrin Brinkmann, Diözesansprecherin des Bistums Osnabrück, neue Wege auf, wie es möglicherweise ohne Vorstand weitergehen kann. So haben sich Margit Staab und Mechthild Stratmann bereit erklärt, für ein Jahr die Arbeit kommissarisch im kleinen Rahmen weiterzuführen.





Im kommenden Herbst werden die Sprecherinnen der einzelnen Gruppen und Interessierte über den zukünftigen Verlauf der Arbeit diskutieren: „Die KFD lebt von den Ideen vieler Frauen und soll auch in Zukunft ein wichtiger und wertvoller Bestandteil des Gemeindelebens bleiben“, erklärte Gabi Seelhöfer.