Melle. Mit der Aufführung von „Faust – ein deutscher Mythos“ durch die Theaterbande Phoenix erlebt die Veranstaltungsreihe „Meller Sommer – Kunst und Kultur auf dem Lande“ am Freitag, 9. August, um 20 Uhr auf Schloss Königsbrück in Neuenkirchen einen ganz besonderen Höhepunkt.

Johann Wolfgang von Goethes wohl großartigstes Werk „Faust“ beschäftigte den Dichterfürsten in seiner langen Schaffenszeit – vom „Urfaust“ 1775 bis zur Vollendung des zweiten Teils im Jahre 1832. Faust verstrickt sich unter der Tragik seiner zwei widerstreitenden Seelen in Schuld und Irrtum und sucht Erkenntnis in Naturmysterien und Magie. Die Aufführung in einer Bearbeitung von Regisseur Jan Graf-Betge führt die Zuschauer durch die großen Szenen des „Faust I“.

Bei hereinbrechender Dunkelheit und magischer Beleuchtung dürfte sich die Freilichtaufführung in dem von Burggräben eingefassten Hofgarten von Schloss Königsbrück für alle Besucher als ein ganz besonderes Erlebnis erweisen.

Als Gastgeber fungieren Karl-Friedrich Freiherr von Richthofen und Sabine Freifrau von Richthofen, als Veranstalter die Theaterbande Phoenix in Zusammenarbeit mit dem Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus.

Weitere Aufführungen finden am Samstag, 10. August, am Freitag, 16. August, am Samstag, 17. August, und am Freitag, 23. August, jeweils um 20 Uhr an gleicher Stelle statt.

Eintrittskarten sind ab sofort im Vorverkauf in der Tourist-Information in Melle am Markt, Telefon 05422 965-312, im Tabakwaren- und Zeitschriftenfachgeschäft Kretschmann am Markt, Telefon 05422 5711, in der Tourist-Information Osnabrück, Bierstraße in Osnabrück, Telefon 0541 323-2202, und bei der Theaterbande Phoenix, Familie Kümmel, Telefon 05422 3874, sowie im Internet unter www.theaterbande-phoenix.de erhältlich. Die Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt elf Euro. Eine Gruppenermäßigung in Höhe von zehn Prozent gilt ab 20 Personen.