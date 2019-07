Oldendorf/Buer. Wie jedes Jahr startete das Zeltlager in der Meller Ortschaft Meesdorf, organisiert von der „Weltbesten Meesdorf Crew“ des TSV Westerhausen-Föckinghausen, in der ersten Woche der Sommerferien. Erstmals waren 100 Kinder dabei. Sie kamen aus Westerhausen und aus Sportvereinen benachbarter Stadtteile. Seit ein paar Jahren heißt es daher auch TSV & Friends.

Das Angebot war bereits im Februar ausgebucht, was für die Beliebtheit der Veranstaltung beweist.



Nach der Fahrt in großen Gelenkbussen, die in Westerhausen gestartet waren, stürmten die Jugendlichen im Alter zwischen sieben und dreizehn Jahren den Jugendzeltplatz und bezogen die 15 Gruppenzelte.

Die folgenden fünf Tage vergingen für sie wie im Flug. Nicht nur die legendäre Lagerdisco und eine Nachtwanderung standen auf dem Programm, sondern standardmäßig absolvierten die Kinder auch das Sportabzeichen. Dafür sind die Kinder mit Bussen nach Riemsloh ins Freibad gefahren worden, um dort ihre Schwimmdisziplin absolvieren zu können: Natürlich gehörte da eine Wasserschlacht mit den Betreuern zum Programm.

Nie Langeweile

Wegen vieler spannender Workshops, unter anderem Gipshand-Abdrücke, das Bauen von Insektenhotels, Armbänder, Kampfsport, Tanzen sowie die Aufnahme eines Musikvideos zum Thema Plastik, wurde den Kindern nie langweilig.

Außerdem hatten die Kids die Möglichkeit mit Alex Klein vom „Eventcatering Mirage“, der täglich das leckere Mittagessen brachte, an Ort und Stelle zu kochen. Während des Zeltlagers nahmen die Kinder zudem in gemischten Teams an einer spektakulären Lagerolympiade, um am Ende einen großen Preis zu ergattern.

Zwischen den festen Programmpunkten konnten die Kinder unter anderem Fußball, Volleyball und Hula-Hup mit oder ohne Betreuer spielen. Auch ein Kinoabend mit viel Popcorn durfte nicht fehlen.

Anzeige Anzeige

„Lager-Whatsapp“ kam an

Dieses Jahr neu wurde das „Lager-Whatsapp“ eingeführt, das bei den Kindern gut ankam: Alle Teilnehmer schrieben sich gegenseitig kleine Briefchen, die dann in einem Briefkasten gesammelt wurden und später von den Kindern mehrmals täglich selbst verteilt wurden. Selbstverständlich wurde wieder wie jedes Jahr eine ökumenische Lagerfeuerandacht gefeiert. Dieses Mal war dazu Diakon Dirk Ullrich zu Gast.

Die Kinder konnten außerdem noch Punkte für die Sauberkeit des Zeltes und für das schnelle Erscheinen beim Läuten der Lagerglocke sammeln. Aus diesen Punkten wurde zudem noch das beste Mädchen- und Jungenzelt während des „bunten Abends“ gekürt. Außerdem fand beim „bunten Abend“ eine Lagerhochzeit statt. Zu einem Potpourrie von Kinderliedern tanzten die Betreuer verkleidet.

Die Bilanz der Betreuer: Trotz des kühlens Wetters war das Zeltlagerfür die Kids, durch Spaß, Sport, Musik, vielen Eispausen und dem internen Kiosk zum Highlight der Sommerferien geworden. Daher flossen bei einigen auch kleine Tränchen beim Abschied.