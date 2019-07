Melle. Mitglieder und Freunde der CDU/SPD/UWG und FDP-Fraktion im Neuenkirchener Ortsrat waren jetzt zu ihrem ersten Ortteilbesuch in Küingdorf zu Gast und besuchten hier den Gastronomiebetrieb Voß-Allerdissen und den Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf.

„Die Neuenkirchener Ortsteile sind unglaublich vielschichtig und haben ihre Besonderheiten. Unsere Absicht ist es, jeden Ortsteil nach und nach in Form einer gemeinsamen Veranstaltung zu besuchen“, erklärte Ortsbürgermeister Karl-Heinz Gerling die Grundidee für die Ortsteilbesuche.

„Heilige Hallen“

Die erste Station in Küingdorf war die Gaststätte „Zum Auerhahn“. Inhaber Ulrike und Heiner Voß ermöglichten den Teilnehmern einen umfassenden Einblick in die Geschichte und die aktuelle Infrastruktur des Hauses, das seit nunmehr drei Generationen im Familienbetrieb geführt wird. Auch der Einblick in die „heiligen Hallen“, als in die Küche, des Betriebes durfte selbstverständlich nicht fehlen. Juniorchef Gerrit Voß, der sein Kochhandwerk im renommierten Wiener Hotel „Sacher“ gelernt hat und aktuell ein Studium an der Wirtschaftsschule für Hotel- und Gaststättengewerbe in Dortmund absolviert, lud die Teilnehmer zu einem kurzweiligen Rundgang ein.





Königsschießen

Im Anschluss ging es weiter auf Stippvisite zum Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf. Der Verein wurde 1088 das erste Mal urkundlich erwähnt und ist heute mit knapp 400 Mitgliedern nach dem TV Neuenkirchen der größte Verein im Stadtteil. Die Stadteilgrenze zwischen Neuenkirchen und Wellingholzhausen verläuft genau durch das Schützenhaus, das in den Jahren 2018 und 2019 umfassend durch viel Eigenleistung renoviert wurde.

Nach einem Rundgang durch die Räume hieß es dann für Gäste: „Fertig machen zum scharfen Schuss!“ und ein interner Schützenkönig wurde ermittelt. Hier setzte sich Matthias Templin mit einem beachtlichen Trefferergebnis durch: „Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn“, scherzte Templin sichtlich überrascht von seinem guten Schießergebnis.





Als Andenken an den Schießerfolg erhielt er aus den Händen von Schützen-Mitglied Martin Mormann einen bereits stark ramponierten Holzadler, den zuvor im Mai der amtierende Schützenkönig Matthias Klocke erfolgreich um Flügel und Krone erleichtern konnte.

Auf dem zweiten Platz des internen Preisschießens landete Lena Bekkötter, und den dritten Rang verbuchte Ortsbürgermeister Karl-Heinz Gerling für sich. „Ein rundum gelungener Start,“ fasste Erwin Gardlo den ersten Ortsteilbesuch zusammen. Der nächste Ortsteilbesuch wird die gemeinsame Fraktion nach Suttorf führen. „Das wird ein echtes Heimspiel“, freute sich der aus Suttorf stammende Neuenkirchener Ratsherr Dirk-Heinrich Paland.