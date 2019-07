Neuenkirchen. Umsonst und draußen, für den guten Zweck und direkt an der Grenze zu NRW: Das sind die Eckpfeiler für das Rink (Rock in Neuenkirchen) Festival, das am 9. und 10. August seine achte Auflage feiert.

Wenn der langjährige Rink-Fan in diesem Jahr im August die Brinker Straße in Neuenkirchen entlangfährt, wird er dort, außer der ländlichen Idylle, nicht viel zu sehen bekommen. Nach sieben Jahren an der Brinker Straße, mit einem kleinen Ausreißer nach Holterdorf, wird das Rink Festival in diesem Jahr in Dielingdorf an der Straße „Am Maschkamp“, auf Höhe der Hausnummer 4 veranstaltet. Wie gewohnt in grüner Umgebung auf einem Stoppelfeld. „Uns ist es wichtig, dass wir Ausweichflächen zu den Feldern an der Brinker Straße haben.“, erklärt Jürgen Held vom Organisationsteam des Festivals die Gründe für den Tapetenwechsel.

Rink Festival 2019: Programm am Freitag

Neben der Wahl des Standortes steht auch das Line Up fest. Insgesamt stehen an beiden Tagen elf Bands auf der Bühne. „Der Freitag ist wieder eher rockig, der Samstag bunt gemischt mit einem Schwerpunkt auf Polka- und Brass Musik. Das hat sich über die letzten Jahre etabliert“, berichtet Rink-Pressesprecherin Lena Menkhaus.

About Béliveau (Alternative-Noise-Rock) aus Bielefeld und Hannover eröffnen das Festival am Freitag um 19 Uhr. Bad Temper Joe, der im letzten Jahr allein mit seiner Lap-Slide-Gitarre und seinem ungewöhnlichen Blues das Publikum begeisterte, bringt seine Band mit und verwandelt den Stoppelacker um 20.15 Uhr in eine Landschaft im Mississippi-Delta.

Um 21.30 Uhr folgt Blinker, ehe um 22.45 Uhr als Headliner des Freitags Mother's Cake aus Österreich auf der Bühne steht. Die dreiköpfige Progressive-Rock Band ist längst keine Unbekannte mehr und spielte mit Bands wie Deftones, Iggy Pop and the Stooges, Limp Bizkit und Wolfmother zusammen. „Wir freuen uns sehr die Jungs von Mother's Cake in diesem Jahr dabei zu haben“, freut sich Lena Menkhaus. Isoptera aus Neuenkirchen, die schon ein paar Mal beim Rink Festival gespielt und mit ihrem Heavy-Psychedelic-Rock das Publikum begeistert haben, lassen den Freitag ausklingen.

Rink Festival 2019: Das Programm am Samstag



Am Samstag starten die lokalen 23 Quadratmeter um 17 Uhr das Programm. Gefolgt von Fluoxcity aus Bielefeld und Mount Winslow aus Paderborn. Beide Bands sind auf ganz verschiedene Weisen im Indie-Pop-Rock-Bereich angesiedelt. Um 20.15 Uhr spielen Wolf & Moon, die sich selbst als moderne Nomaden bezeichnen. Ihr Song „Static Pair“ wurde als Titeltrack für die die Ausstellung der „Game of Thrones“-Künstler “Unseen Westeros” ausgewählt.

Um 21.30 Uhr wird es dann richtig tanzbar. Als Headliner des zweiten Abends stehen Schlagsaite aus Köln auf der Bühne. „Virtuoser Folk trifft auf leidenschaftliche Polkarhythmik, moderne Chansons werden mit Balkan und Gypsy-Swing Elementen versetzt und verträumte Akustik-Balladen stehen neben gesellschaftskritischen Stücken in der Tradition deutscher Liedermacher. Kurz: „Das ist Weltmusik in deutscher Sprache“. Um 23.30 Uhr wird mit der elfköpfigen Urban-Brass Band Brasswoofer weitergetanzt.

An beiden Abenden gibt es Aftershow-Partys auf zwei Dancefloors. Wie immer ist der Eintritt frei. Ein Teil der Einnahmen geht in diesem Jahr an den Verein „Lesen-Schreiben-Rechnen Neuenkirchen ".