Buer. Am 20. Juli findet das 6. Hustädter Festival „Musik unter 15 Eichen“ mit gewohnt fulminantem Bühnenprogramm in dem idyllisch gelegenen Meller Ortsteil Hustädte statt.

Im Herzen des Wiehengebirges, inmitten der verträumten Bauernschaft Hustädte, liegt das bezaubernde Anwesen „Hof 15 Eichen“. Dort werden Stephan Rodefeld und Sabin Olböter am Samstag, 20. Juli, die Tore für das sommerliche Festival „Musik unter 15 Eichen“ öffnen.



Wie auch in den vergangenen Jahren hat das Team „Musik unter 15 Eichen“, bestehend aus Nachbarn, Freunden und Familie der Gastgeber, sein Bestes gegeben, um einen kleinen Mikrokosmos der Freuden für die Gäste zu erschaffen. Der für dieses Event liebevoll gestaltete Hof bietet neben den fünfzehn prächtigen Eichen, einem kleinen See und einem rustikalen kulinarischen Angebot auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches, handverlesenes, unterhaltsames Bühnenprogramm.

Zu Beginn des Festes, um 17 Uhr, wird das Jagdhornbläserkorps Grönegau nach lieb gewonnener Tradition das Festival 2019 eröffnen. Den Auftakt des Bühnenprogramms um 19 Uhr bilden „Chris 'n Bex“ (Hamburg), die mit zwei akustischen Gitarren und bestem zweistimmigen Gesang die schönsten Songs der vergangenen 40 Jahre auf ihre mitreißende, unnachahmliche Weise interpretieren.

Wie in jedem Jahr ist auch wieder ein Stand-Up-Comedy-Kracher mit von der Partie. Dieses Mal wird Deutschlands lustigste Mustertapete, „Michael Steinke“ (Düsseldorf), die Besucher auf eine Reise zwischen Lachen und Weinen entführen.

Das mobile Funk-Einsatz-Kommando The Four Shops (Essen) wird unter dem Motto „Klapp your Hans & stomp your Fritz“ (die deutsche Variante von Clap your hands and stomp your feet - Klatsch in die Hände und stampf mit den Füßen) in bester James-Brown-Manier einheizen. Alternativ lautet das funky Motto „André Rieu goes Earth - Wind & Fire“

Den krönenden Abschluss bildet auch in diesem Jahr Lieblingsdauergast Joe D’Urso (New Jersey), der wie im Vorjahr von seiner italienischen Band „The Italian Job“ (Rom) begleitet wird und mit vollem Rock-Equipment die großen Gefühle des Menschseins in den Hustädter Nachthimmel singen wird.

Frei nach dem Motto „draußen und umsonst“ möchte das gesamte Team „Musik unter 15 Eichen“ alle einladen, das Festival zwischen Bruchsteinmauern und Sommerblüten gemeinsam zu erleben.

Die Anschrift: Sehlingdorfer Straße in 49328 Buer-Hustädte. Parkplätze sind kostenfrei vorhanden.

