Über die Drehs berichtet das Team auch auf facebook: https://de-de.facebook.com/DerschwarzeObelisk/ Fotos: Mark Mathew

Melle. Stolz, Glück, Freude lagen in der Stimme von Oberspielleiter Mark Mathews, als er zum Abschluss der Dreharbeiten am Film „Der Schwarze Obelisk“ in Melle sagen konnte: „Jetzt haben wir es fast geschafft.“