Melle. Unter dem Motto: „Erfrischend einfach. Einfach erfrischend.“ werden die Azubis des dritten Lehrjahres der Sparkasse ab Montag für zwei Wochen (vom 15. bis 26. Juli) die Geschicke der Sparkassenfiliale in Gesmold leiten.

Unterstützt werden sie dabei von Filialleiter Harald Kruse und Manuel Wolter, den Projektverantwortlichen der „Azubi-Filiale 2019“.

Moritz Fuchs, Nico Henschen, Marie-Jo Wolter, Marius Wilken und Emmelie Hartung befinden sich im Endspurt ihrer zweieinhalbjährigen Ausbildung. Im November stehen die Abschlussprüfungen auf dem Programm.

Zuvor müssen sich alle fünf Azubis nochmal praktisch beweisen und ihr erlerntes Wissen abrufen. Sie haben die Aufgabe erhalten für die kommenden zwei Wochen die Sparkassenfiliale in Gesmold eigenständig zu leiten: „Ich werde mich in den Hintergrund zurückziehen und nur noch im Notfall beratend zur Seite stehen. Jetzt ist die Jugend am Zug und die haben es auch richtig drauf,“ freut sich der Gesmolder Sparkassenleiter Harald Kruse auf den frischen, jungen Wind, der für die kommenden zwei Wochen durch seine Filiale wehen wird.

Um das erfrischende Motto auch faktisch greifbar zu machen, werden in den kommenden zwei Wochen für die Kunden frische, eigens durch die Azubis zubereitete Cocktails serviert: „Natürlich alkoholfrei! Nicht das jemand auf die Idee kommt, wir hätten die Absicht unsere Kunden so gefügig zu machen“, erklärt Azubi Moritz Fuchs mit einem Schmunzeln.

„Wir freuen uns auf viele interessante Begegnungen und sind gleichzeitig stolz die erlernte Fachexpertise in Form von kompetenter Beratung an unsere Kunden weitergeben zu können,“ sagte Fuchs.

Gemeinsam mit seinen jungen Kollegen hofft auf spannende und interessante Beratungsgespräche in den kommenden Wochen.