Melle. Zum 27. Mal veranstaltet der AC Melle am Sonntag, 4. August, die Oldtimerrallye "rund um Melle". Dazu haben sich 160 Personenwagen und Motorräder angemeldet.

Start und Ziel ist auf dem Gelände der Firma Wulbusch in Gesmold. Dort hat der veranstaltende AC Melle wieder ein Event der besonderen Art rund das Thema Auto und Motorrad auf die Räder gestellt.

Die Fangemeinde für Fahrzeuge mit vier als auch mit zwei Rädern, gebaut noch vor der Erfindung des Spurassistenten und sonstiger elektronischer Helfer, wird immer größer. So kann man schon seit Jahren eine stetig steigende Zahl an Fahrzeugen der automobilen Vergangenheit auf unseren Straßen beobachten, denn sie sind nicht nur Sammelobjekte, sondern sie wollen und müssen auch bewegt werden.

Orientierungsfahrt

Der AC Melle als ausrichtender Automobilclub hat neben dem Kart- und Automobilrennsport die Oldtimer fest im Verein verankert. Die Mitglieder pflegen diese Tradition schon seit sehr vielen Jahren und laden auch in diesem Jahr wieder zur touristischen Orientierungsfahrt durch den landschaftlich schönen Grönegau ein.

Die rund 80 Kilometer lange Strecke führt überwiegend über landschaftlich reizvolle Nebenstrecken und ist ausgeschildert. Die Resonanz bei den Teilnehmern ist ungebrochen hoch und so sind neben Fahrzeugen aus den 30-er Jahren, wie zum Beispiel den Ford T und A und den Bentley Open Tourer by Van den Plas auch die 50-er, 60-er und 70-er Jahre mit den für ihre Zeit so prägenden Autos und Motorrädern unter den 160 Teilnehmern vertreten. Das älteste vierrädrige Fahrzeug im Teilnehmerfeld ist ein Ford Modell T aus dem Jahre 1913. Bei den Motorrädern geht eine New Imperial aus dem Jahr 1928 an den Start. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Strecke wird durch Kontrollen überwacht. Oldtimergerechte Prüfungen im Verlauf der Strecke runden die sorgfältig geplante Veranstaltung ab.

Aufstellung ab 9 Uhr

Der Start des ersten Fahrzeuges erfolgt ab 10 auf dem Gelände der Firma Wulbusch in Gesmold, wo schon ab 9 Uhr die Fahrzeuge auf dem weitläufigen Gelände eintreffen und Aufstellung für die Veranstaltung nehmen. Ab 14 wird hier auch die Zielankunft der ersten Teilnehmer erwartet. Die Besucher können dann die ausgestellten Fahrzeuge bestaunen und Fachgespräche mit den Besitzern führen.