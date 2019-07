Gesmold. Wer sich besondere Bäume live in der Natur anschauen will, findet diese am Parkplatz nahe der Gesmolder Bifurkation.

Wer sich ausgewählte besondere Bäume live in der Natur anschauen will, findet diese am Parkplatz an der Allendorfer Straße nahe der Gesmolder Bifurkation. Dort sind alle bisherigen Bäume des Jahres an einem Ort versammelt. Vor jedem der 31 ausgewählten Exemplare steht ein kleines Schild, auf dem der Name des Baumes und der jeweilige Baumpate zu finden ist.Silbrige Blätter

Der erste Baum des Jahres war 1989 die Stieleiche. Damals hatte die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) ein Kuratorium gegründet, das fortan bis heute jedes Jahr einen neuen Baum aussucht. Oft sind die Gründe für die Auswahl eine Gefährdung der Baumart, ihre Bedeutung für das ökologische Gefüge, ihr Seltenheitswert oder alles zusammen. „Jeder der 31 Bäume des Jahres ist ein besonderer Baum“, erklärt Regine Herchen, die Vorsitzende des SDW-Kreisverbandes im Osnabrücker Land.

Jede Baumart hat ihre eigenen Eigenschaften. Die Blätter, die Blüten, die Früchte und die Rinden weisen deutliche Unterschiede auf. So hat etwa die Silberweide ihren Namen von silbrig wirkenden Blattunterseiten, die zuweilen bei Sonnenschein im Wind glänzen. Bei Kastanien sind es die Blüten und im Herbst die Früchte, die den Betrachter beeindrucken. Die oft weißliche Rinde ist ein spezielles Merkmal der Birken.Eibe ging zweimal ein

Nicht alle Baumarten fühlen sich immer am gleichen Standort wohl, die Ansprüche an Feuchtigkeit und Bodenbeschaffenheit sind unterschiedlich. Dennoch gedeihen nahe der Bifurkation alle bisher ausgewählten 31 Bäume. Aber bei einigen gab es durchaus Anlaufschwierigkeiten: Die 2005 gepflanzte Rosskastanie kam nur sehr zögerlich in Schwung, legt jetzt aber jedes Jahr gut zu, sieht gesund aus und stand im Mai in voller Blüte. Der Speierling, Baum des Jahres 1993, musste vor einigen Jahren von Gemeindearbeiter Michael Röhr neu gepflanzt werden.

Die Eibe, der Baum des Jahres 1994, ging jedoch nach der Nachpflanzung ein zweites Mal ein. Erst die dritte Pflanzung auf der neu angelegten Erweiterungsfläche war von Erfolg gekrönt. Zuvor hatte Wünschelrutengänger Pastor Loheide 2006 festgestellt, dass sich genau unter der alten Pflanzstelle eine Wasseraderkreuzung befindet. „An dieser Stelle wäschst kein Baum“, lautete das Fazit des ehemaligen Gesmolder Pfarrers. Aus diesem Grund musste auch die Waldbirne einen versetzten Standort bekommen. Achtung Wasseradern

Die Tradition, immer im April den Baum des Jahres zu pflanzen, gibt es in Gesmold seit 2001. In diesem Jahr wurden alle 13 bis dahin ausgerufenen Bäume des Jahres in einer größeren Aktion eingesetzt – mit 13 Baumpaten, die mit Spaten, Gießkannen und Helfern anrückten. Die Initiatorin war Regine Herchen, die mit ihrer Idee bei der damaligen städtischen Umweltbeauftragten Josefa Schmitz (vormals Göbel) auf offene Ohren gestoßen war. In dieser Zeit wurde gerade der Parkplatz am Umweltbildungsstandort geplant.

„Die alljährliche Pflanzaktion wird immer musikalisch von den Jagdhornbläsern umrahmt“, berichtet die Kreisvorsitzende der SDW. „Um die Pfähle kümmert sich Robert Heggemann, die Tafeln organisiert das Bürgerbüro, das Pflanzloch wird von den Gemeindearbeitern ausgehoben“, lobt Herchen die hervorragende Kooperation mit der örtlichen Verwaltung. Seit 2008, als der Heimatverein seinen Baum des Jahres pflanzte, übernehmen dessen Mitglieder jedes Jahr wieder das Grillen der obligatorischen Würstchen.Fläche erweitert

„Die ersten 13 Baumpaten habe ich angesprochen, seitdem kommen jedes Jahr Baumpaten auf mich zu“, freut sich Regine Herchen. Oft seien es Vereine, die ein Jubiläum feiern. Inzwischen ist die unmittelbare Umgebung des Parkplatzes mit 21 Bäumen bereits voll bepflanzt. Auf einem Grundstück nebenan wächst das Arboretum jetzt seit 2010 weiter. „Wir können die Pflanzungen noch mehrere Jahrzehnte fortsetzen, wir haben genug Platz“, ist für Gesmolds Bürgerbüroleiterin Sabine Schlüter und den Heimatvereinsvorsitzenden Karl-Otto Sternberg noch lange kein Ende für weitere Bäume des Jahres in Sicht.





Die Bäume des Jahres und ihre Paten

1989: Stieleiche – SDW-Kreisverband Osnabrücker Land

1990: Rotbuche – Robert Heggemann

1991: Winterlinde – Ernst-August

Hoppenbrock

1992: Feldulme – Familie von Richthofen

1993: Speierling – Stadtbaurat Kurt Buschhausen

1994: Eibe – Georg zur Nedden

1995: Feldahorn – Ulrike Horstmann

1996: Weißbuche – Heinz Böckmann

1997: Eberesche – Melles Bürgermeister Josef Stock

1998: Wildbirne – Ev.-luth. Kirchenkreis

1999: Silberweide – Schule Gesmold

2000: Sandbirke – Hartmut

Wippermann

2001: Esche – Jägerschaft Melle

2002: Wacholder – Jagdhornbläser Grönegau

2003: Schwarzerle – Hubert Heitz

2004: Weißtanne – Rotary-Club

2005: Rosskastanie – Albert Helwing

2006: Schwarzpappel – KFD Gesmold

2007: Waldkiefer – MGV Gesmold

2008: Walnussbaum – Heimatverein Gesmold

2009: Bergahorn – Grönenbergschule

2010: Vogelkirsche – Katholische Kirchengemeinde St. Petrus

2011: Elsbeere – Familie Böhne

2012: Europäische Lärche – Blaskapelle Gesmold

2013: Wildapfel – Anwohnergemeinschaft Von-Amelunxen-Weg

2014: Traubeneiche – Leo Többen

2015: Feldahorn – Wallfahrtsverein Gesmold/Wellingholzhausen

2016: Winterlinde – Peter Grothaus

2017: Fichte –

Meinhard Rudel

2018: Ess-Kastanie – MGV Concordia St. Annen

2019: Flatterulme – SV Viktoria Gesmold n