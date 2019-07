Bielefeld. Bis September sind 85 Plakatkunstwerke im offenen Raum von Bielefeld zu sehen – am Bahndamm und unterm Ostwestfalendamm.

Bis September sind wieder 85 Plakatkunstwerke im öffentlichen Raum von Bielefeld zu sehen – am Bahndamm entlang der Mindener-Straße und unter dem Ostwestfalendamm.

Die „Plakartive“ hat sich etabliert in der Kunstszene von Bielefeld. Die Ausstellungen seit 2012 sind beständig größer geworden und haben immer mehr Rahmenprogramm gewonnen. Das ist auch in diesem Jahr so.

Die beste Beschreibung der Ausstellung stammt vom Schweizer Künstler Gerhard Johann Lischka, der auch in diesem Jahr wieder dabei ist: „Bei der Plakartive handelt es sich um Wort- und Bildkonstellationen in unterschiedlicher Größe auf Papier als Plakat. Diese sind in Unterführungen, auf Mauern, Plakatständern, auf Pfeilern so platziert, dass sich ein geistig dichter Informationsraum verspielten Denkens ergibt. Optisch reichhaltig und gedankenreich strukturiert, erlebt man einen Parcours sinnlicher Wahrnehmung. An einem Anti-Ort des Durchgangsverkehrs, flaniert man in Farben und Formen, Botschaften der Erweiterung des Horizonts.“

Die Ausstellung zeigt auf über 85 mobilen und festinstallierten Großflächenplakatwänden unter dem Motto „Open Mind“ Arbeiten von 24 Künstlerinnen und Künstlern., darunter auch Nina Schengber aus Melle. Ein weiterer ist Karsten Kronas mit einer Arbeit über das öffentlich eher unsichtbare Leben der britischen Soldaten. An der „Plakartive“ schätzt er, „dass sie alle sehen können, auch die, die sie nicht sehen möchten.

Auf der Plakatfläche öffnet sich eine neue Dimension, wird gewohnheitsmäßige Wahrnehmung gebrochen, das Triebwerk des passiven Konsumreizes abgeschaltet. Die Kunst trifft ohne räumliche Eingrenzung von Museen und Galerien direkt auf den Betrachter. „Schutzlos“, ohne institutionelles Gehege, stehen sich beide gegenüber. Der Fußgänger wird zum Kunstgänger. Und die Kunst muss sich Reaktionen gefallen lassen.

Die Künstlerin und Fotografie-Professorin Katharina Bosse hat diesen Passagen-Charakter aufgegriffen und so endet der Parcour in diesem Jahr erstmals in einem Raum, dem neugegründeten Kunst-Raum „Elsa“ in der Elsa-Brandström-Straße. Sie zeigt dort sechs KünstlerInnen mit Originalobjekten und bietet als Treffpunkt Gelegenheit zum Künstlergespräch.

Im Rahmen der Plakartive und unter dem Titel „Young urban Artists“ zeigen junge DesignerInnen ausgewählte Arbeiten. Helga Schulze-Kämper initiierte das street-poetry-project „Moment-Mal“ mit zwei Gedichten von ostwestfälischen Lyrikerinnen als Wandmalerei.

Die „Plakartive 2019“, unter dem Titel „Open Mind“ ist bis zum 8. September an der Mindener-Straße entlang des Bahndamms und unter dem OWD zu sehen. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten des Kunstraums „ELSA“ sind samstags von 13 bis 15 Uhr.

Zur Ausstellung erscheint ein 4-farbiges und 184 Seiten starkes Magazin in Kombination mit einem handlichen Flyer als Ausstellungsführer. pm/nw





Weitere Infos und Kontakte auf www.plakartive.de