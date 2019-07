Herford. Im Herforder Marta-Museum ist die neue Ausstellung „Haltung & Fall – Die Welt im Taumel“ eröffnet.

Die Welt gerät ins Wanken – nur ein tanzender Kunststoffkaktus, um den ein Hula-Hoop-Reifen kreist, steht für Kontinuität. Die Forderung nach Haltung und Orientierung ist aktueller denn je.

Wer die neue Marta-Ausstellung „Haltung & Fall - Die Welt im Taumel“ betritt, der wird gleich im Eingangsbereich zum Mitmachen eingeladen. „Ist Kunst frei?“ fragt dort ein Schriftzug? Wer darüber nicht nachdenken möchte, der darf auf das Treppenpodest steigen, die eigene feste Position verlassen und sich einfach mal fallen lassen. Die Plakate an der Litfaßsäule erinnern daran, dass es in bewegten Zeiten auch darum geht, Haltung zu zeigen. Die Kunst des Gleitens

Wer den Sprung oder Fall gewagt hat, der kann sich bei Robert Barta in der Kunst des Gleitens üben. Eine halbe Million Kugeln liegen für Besucher in einem Raum bereit, um die Fähigkeit zum Gleiten zu testen. Der Künstler aus Prag lässt in einem weiteren Beitrag den unverwüstlichen Kaktus tanzen. „Der macht das ausdauernder als jeder Mensch, aber unendlich stabil ist die Bewegung nicht, denn irgendwann löst sich der Plastikreif auf.“





Um Körperhaltung, Geschlechterrollen und Nuancen zwischen den Gendercodes geht es in den Videoinstallationen der Schweizerin Alexandra Bachzetsis. „Die Arbeit mit Teenagern ergab Fragen nach Stereotypen und Manuskripte mit extremer Sprache, die in Rap-Songs eingebettet wurden“, erzählte die Performance-Künstlerin. Freche Zungen

„Es ist nicht notwendig, zu jedem Thema eine Meinung zu haben“, so lautet die Aussage von Judith Hopf zu ihrem Werk der überdimensional großen und frechen Zungen. Haltung, Balance und die Frage: „Auf welcher Seite des Zauns bin ich nach dem Sturz?“ sind die Themen von Sebastian Stumpf, der eine Fotoserie aus Los Angeles zeigt.

25 Künstler zeigen in der neuen Ausstellung mehr als 100 Exponate – Fotografien, Malerei, Videos und Installationen. Marta-Direktor Roland Nachtigäller weist darauf hin: „Es ist die erste mit Symbolen und leichter Sprache beschriftete Ausstellung, um Menschen mit Einschränkungen so den Zugang zur Kunst zu erleichtern.“ Die neue Ausstellung ist ebenso ungewöhnlich wie faszinierend und lädt die Besucher mit hoher Aufenthaltsqualität und spielerischen Elementen zum Mitmachen ein.

Informationen zur Ausstellung: Zu besichtigen ist die Ausstelllung „Haltung & Fall - Die Welt im Taumel“ im Marta Herford, Museum für Kunst, Architektur, Design, Goebenstrauße 2 bis 10 bis zum 6. Oktober. Geöffnet ist dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 Uhr bis 18 Uhr, jeden 1. Mittwoch im Monat bis 21 Uhr. Zur Begleitung gibt es eine handliche vierteilige Publikationsreihe mit „Guide“, Katalog „Index“, dem Aufsatzband „Essay“ und dem fotografischen Rundgang „Show“.





Weitere Informationen auf www.marta-herford.de