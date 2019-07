Freuen sich über die bestandene Bootsprüfung: (oben von links) Ludwig Rebber, Dietlind Brüning-Radke, Dagmar Wolf-Landmeier, Uwe Krystosek, und (Mitte von links) Rolf Alhorn, Franz-Josef Borgelt, Matthias Kollmeyer, Helmut Hagedorn, Detlef Radke sowie (unten von links) Gerson Eisbrenner und Peter Lemme. Es fehlt Heike Tilly. Foto: TV Neuenkirchen

Melle. Wer in Deutschen und internationalen Gewässern mit einem Sportboot zur See fahren will, dem wird einiges an theoretischen und praktischen Seemannshandwerk abverlangt. Neun Absolventen aus Melle können davon ein Lied singen. Sie haben die Sportbootführerschein-Prüfung erfolgreich bestanden. Kartennavigation, Tonsignale oder allgemeines Seemannbrauchtum standen auf dem Lehrplan, aber auch praktische Knotenkunde und technische Ausbildung.