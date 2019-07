Ein unbeeinflussbarer Faktor auch in Melle

Melle. Die laufenden Vorbereitungen zum Drachenfest in Melle kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

Rund 200 Männer und Frauen des Drachenclubs, des Segelfliegervereins und von Hilfsorganisationen einschließlich Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes werden am 24. und 25. August in Melle im Einsatz sein, um wieder ein spektakuläres Drachenfest auf die Beine zu stellen. Ein enormer Aufwand, der hinter den Kulissen seit Monaten auch schon für die Planungen betrieben wird.

All die Arbeit mündet in eine Veranstaltung, die in Teilen weltweit einmalig ist. Insofern ist den Organisatoren auch ein großer Publikumserfolg zu wünschen. Das Programm jedenfalls ist fantastisch und bindet die Zuschauer sogar als Drachenlenker beim Rekordversuch ein.

Bleibt nur das Wetter als unbeeinflussbarer Faktor: Regen und Sturm schaden ebenso wie Windstille. Also Daumen drücken für „Bleib bloß oben“.