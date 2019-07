850 Jubiläums-Drachen in Melle am Start CC-Editor öffnen

Bleib bloß oben: Joachim Kreienbrink stellte die Planungen zum Drachenfest in Melle vor. Foto: Christoph Franken

Melle. Am Samstag und Sonntag dem 24. und 25. August wird es wieder bunt im Osnabrücker Land: Auf dem Flugplatz in Melle am Segelfliegerweg findet das 14. Internationale Drachenfest statt. Der Eintritt ist frei. Die Großveranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet, war 2017 mit mehr als 35.000 Zuschauern ein voller Erfolg.