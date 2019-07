Melle. "Wir teilen schon seit 1959": Unter diesem Leitgedanken steht das 60-jährige Bestehen der Organisation Brot für die Welt. Die Jubiläumstour unter dem Motto: "60 Jahre - 60 Tage - 60 Orte" machte am Mittwoch Station in Melle.

Im Schatten der St. Petrikirche hatten Madlen Schneider und Reiner Focken-Sonneck von Brot für die Welt ihren italienischen Kleinlieferwagen aufgebaut, in dessen Inneren sich neben viel Info-Material über die Hilfsorganisation auch Esel "Emilio" befindet: "Über den Esel kommen wir mit vielen Leuten ins Gespräch", meint Madlen Schneider im Hinblick auf den Esel als Lastentier in Regionen, in denen es keine Pferde gibt, und in Bezug zur Bibel. Ein wahrer Hingucker also, der auch von den Besuchern des Wochenmarktes schnell wahrgenommen wurde.

Mehr als Spendensammeln

"Brot für die Welt ist weit mehr als Spendensammeln", betonte Superintendent Hannes Meyer-ten-Thoren, der den Stand gemeinsam mit Henning Enge, Brot-für-die-Welt-Beauftragter im Kirchenkreis Melle-GM-Hütte besuchte. So leiste die Organisation in vielen Ländern wichtige Beiträge zur Sicherung der Ernährung, zur Bekämpfung von Armut, sie ermögliche Bildungsangebote, fördere die Gesundheit und schaffe Zugang zu Wasser.

"Auch 60 Jahre nach der Gründung hat sich die Situation vieler Menschen nicht gebessert. Brot für die Welt leistet einen wichtigen Beitrag, um Entwicklungsländern Unterstützung auf vielfältige Weise zu bieten", unterstrich Meyer-ten Thoren: "Die Organisation legt immer wieder den Stachel in die Wunde und macht so auf die Probleme von Hunger, Armt und Ungerechtigkeit aufmerksam".

Einmalige Tour

Dazu dient auch die 60-tägige Tour durch die Landeskirche: "Eine einmalige Tour, die uns in alle Bereiche der Landeskirche führt", sagte Madlen Schneider.

Brot für die Welt ist in der evangelischen Kirche stets präsent, verdeutlichte der Superintendent. So werden in den Kirchengemeinden des Kirchenkreises neben den Sammlungen im Advent verschiedene Veranstaltungen in Kooperation mit Brot für die Welt angeboten. Sie dienen der Bildungsarbeit und der Auseinandersetzung mit den Themen Gerechtigkeit und Frieden: "Dabei dürfen wir nicht außer acht lassen, dass wir als Gesellschaft uns verändern müssen", äußerte sich Meyer-ten Thoren. Als Beispiel nannte er die Ungerechtigkeit bei der Verteilung von Lebensmitteln. So sei es ein großer Widerspruch, dass pro Jahr 82 Kilo an verwertbaren Lebensmitteln pro Person entsorgt werden, auf der anderen Seite das Containern verboten sei.

Fair gehandelte Schokolade

"Es ist auch schön, zu sehen, dass immer mehr Menschen bereit sind, wenige Cent mehr für eine Schokolade auszugeben, wenn sie fair gehandelt ist. Jeder Supermarkt bietet heute fair gehandelte Waren an, das sollte sich mehr in das Bewusstsein einprägen", forderte der Superintendent. "Wir müssen vieles verändern und umdenken, um Rahmenbedingungen zu schaffen mit dem Ziel, dass alle Menschen ihr Auskommen haben", unterstrich Hannes Meyer-ten Thoren.

"Es geht bei Brot für die Welt nicht nur um Spenden, sondern auch darum, Veränderungsprozesse anzuschieben. Die Frage: Was kann ich tun, um die Not ein bisschen zu lindern? sollte dabei in den Fokus rücken", ergänzte Henning Enge.

Bis 23. August auf Tour

Melle war am Mittwoch die 16. von 60 Stationen der Jubiläumstour. Noch bis zum 23. August führt die Reise durch die 48 Kirchenkreise der Landeskirche Hannover: "Wir freuen uns auf die Begegnung mit den Menschen und darauf, in der Ruhe der Urlaubszeit mit den Menschen über die Themen der Einen Welt ins Gespräch zu kommen. Diese sind, wie auch der Friday-for-Future-Bewegung zeigt, aktueller denn je", sagt Uwe Becker, Beauftragter für Brot für die Welt der Landeskirche.

Brot für die Welt Brot für die Welt Im Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte wurden 2017 insgesamt 114.447 Euro an Spenden für Brot für die Welt gesammelt. Die Tendenz im Kirchenkreis ist dabei steigend. 2016 wurden 103.468 Euro gesammelt. In den Kirchengemeinden wird jedes Jahr im Advent besonders für die Unterstützung von Brot für die Welt geworben: In Gottesdiensten, auf Basaren, durch Aktionen und Aufrufe wird gesammelt. Beispiele für Veranstaltungen: Ausstellung "Festtafel Eine Welt" in St. Petri; Plakatausstellung 60 Jahre Brot für die Welt; Jugenddinner auf Kirchenkreisebene.