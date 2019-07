Glasklar: Schon 2015 präsentierten Melles Kreisjägermeister Fritz Mithöfer (im Vordergrund) und weitere ehrenamtliche Mitstreiter das saubere Wasser am Oberlauf der Hase. Foto: Conny Rutsch

Wellingholzhausen/Hannover. Gute Nachrichten für das Projekt Biotopvernetzung in den Auen am Oberlauf der Hase in Wellingholzhausen: Zur nachhaltigen Förderung der naturbelassenen Entwicklung und Förderung der Biotope am Oberlauf der Hase stellen das Land Niedersachsen und die Europäische Union eine Fördersumme von rund 90.000 Euro bereit.