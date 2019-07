Den Schuldspruch gegen den 20-jährigen Meller fällte das Landgericht Osnabrück. Symbolfoto: Jörn Martens

Melle/Osnabrück. Ein 20-jähriger Meller, der zwei junge Frauen sexuell genötigt und eine von ihnen vergewaltigt hat, ist vom Landgericht Osnabrück wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung in zwei Fällen verurteilt worden. Er muss sich 18 Monate lang einer ambulanten Psychotherapie unterziehen und 1500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Das Geld kann er in Monatsraten von jeweils 100 Euro abstottern.