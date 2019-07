Melle. Unter dem Leitgedanken „Schmökern – Schmökern“ steht ein großer Bücher-Flohmarkt, den der Förder- und Freundeskreis der Stadtbibliothek am Wochenende auf dem Hof Finke-Gröne veranstaltet wird.

„Alles, was der Förderkreis bislang gesammelt und noch nicht verkauft hat, kommt auf den Markt“, erläutern die Organisatorinnen Heidi Finke-Gröne und Ulrike Koop: „Dazu zählen alte und neue, witzige und spannende, lehrreiche und humorige, englische und antiquarische Bücher für Erwachsene und Kinder. Und natürlich sind dieses Mal auch viele interessante Romane für den Urlaub dabei“, erklären die beiden.

Geöffnet ist der Bücher-Flohmarkt am Samstag, 13. Juli, und am Sonntag, 14. Juli, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Besonderer Service: Den Besuchern werden auf Wunsch Kaffee und Kuchen gereicht. Der Reinerlös des Bücher-Flohmarktes kommt der Stadtbibliothek Melle zugute.

Eingebettet in das Veranstaltungsprogramm ist am Samstag um 17 Uhr das Hoftheater im Freien, das zum dritten Mal unter der Federführung der Kunst- und Kultur-Interessengemeinschaft Artig auf dem Hof Finke-Gröne stattfindet. Die „Canaillen Bagage“ aus Bielefeld spielt dann „Ein Gaunerstück“ frei nach der Bettleroper von John Gays.

Zum Inhalt: Petzmann ist der Boss eines Gaunerrings. Er organisiert Diebstähle, Überfälle und Auftragsmorde und kassiert nebenbei Kopfgelder für in Misskredit geratene Kriminelle, die er an den Polizeichef Braun verrät, der mit ihm gemeinsame Sache macht. Als sich seine Tochter Paula in den Gangster Harry Macke verliebt und ihn kurzerhand heiratet, reagieren Vater und Mutter Petzmann entsetzt, denn sie hätten sich eine profitablere Partie für ihre Tochter gewünscht. Um sich den unerwünschten Schwiegersohn vom Hals zu schaffen und gleichzeitig einen Gewinn aus der Sache zu ziehen, verraten sie Macke und lassen ihn von Braun festsetzen. Aber Brauns Tochter Brunhilde hat ebenfalls ein Auge auf den charmanten Ganoven geworfen und befreit ihn. Mackes Freiheit währt nicht lange. Nach einer erneuten Festrahme soll er auf das Schafott.

Eintrittskarten können im Vorverkauf zum Preis in Höhe von zehn Euro im internet unter www.artig-buer.de gebucht werden. An der Abendkasse kosten die Tickets 14 Euro (für Schüler zehn Euro). Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.