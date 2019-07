Melle. Erstmalig hat die Stadt Melle die Feierstunde anlässlich der Urkundenübergabe an Ehrenbeamte der Freiwilligen Feuerwehr vom Stadthaus ins Forum verlegt. Der festlichere Ort soll die Bedeutung der Ortsbrandmeister und deren Stellvertreter verdeutlichen.

„Wir haben diese neue Form bewusst gewählt, um zu unterstreichen, wie wichtig Sie sind“, sagte Bürgermeister Reinhard Scholz an die Führungskräfte gerichtet. Zu diesem Termin seien erstmalig auch die Partnerinnen eingeladen worden. Denn, so der Verwaltungschef: „Ohne Frauen geht es nicht.“

Scholz dankte nicht nur den Kameraden, die seit vielen Jahren Führungsaufgaben übernehmen, sondern auch den Jüngeren, die bereit sind, innerhalb der Wehr Verantwortung zu übernehmen. Der Bürgermeister machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass der Feuerwehrdienst „nicht nur Hobby, sondern eine wichtige öffentliche Aufgabe ist“. Vor diesem Hintergrund sei sehr stolz darauf, „dass wir in den 16 Ortsfeuerwehren so viel Ehrenamt aufs Land bekommen – und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit“.

Ähnlich äußerten sich auch der Vorsitzende des Feuerwehrausschusses, Erich Walkenhorst, und Stadtbrandmeister Rainer Schlendermann, die den Führungskräften viel Erfolg für die vor ihnen liegenden Aufgaben wünschten.

Fünf Kameraden geehrt

Im Mittelpunkt der Feierstunde standen Jörg Reinert, Gerrit Kruse, Sören Rasper, Mario Seppel und Volker Uhlmannsiek. Jörg Reinert trat im Januar in die Feuerwehr ein und übernahm am 1. Mai 2006 das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Groß Aschen, das er inzwischen in der dritten Amtsperiode ausübt. Gerrit Kruse kam im August 1993 zur Feuerwehr. Am 1. Dezember 2012 trat er das Amt des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Melle-Mitte an. Für ihn begann nunmehr die zweite Amtsperiode. Sören Rasper wurde im November 1993 Feuerwehrmitglied. Seit März 2012 fungiert er als stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Oldendorf, inzwischen in der zweiten Amtsperiode. Die kommissarische Beauftragung zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen erhielt Mario Seppel, der im Juni 1997 zunächst in die Jugendfeuerwehr und später in die aktive Wehr eingetreten war.

Mit Dank und Anerkennung verabschiedete Bürgermeister Reinhard Scholz den langjährigen stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Melle-Mitte, Volker Uhlmannsiek, aus dem Amt. Uhlmannsiek war 24 Jahre lang stellvertretender Ortsbrandmeister. "Während dieser Zeit zeigten Sie hohe Fachkompetenz und besonderes Engagement für die verantwortungsvollen Aufgaben, die mit diesen Funktionen in Verbindung stehen", sagte Scholz. Sein Dank ging auch an die Partnerin für ihr Verständnis und ihre Mithilfe.