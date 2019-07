Ein eher kurioser Einsatz rief die Meller Feuerwehr auf den Plan. Symbolfoto: Michael Gründel

Melle. Von einem voll ausgerüsteten Atemschutztrupp der Feuerwehr im eigenen Bett geweckt zu werden – dieses Erlebnis hatte am Sonntagmorgen ein junger Mann mit festem Schlaf. Im Backofen seine Wohnung in Melle an der Weddinger Straße waren Brötchen verkohlt und der Rauchmelder schlug Alarm.