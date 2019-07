Melle. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr bieten der Lions-Club Melle-Grönegau am 16. August erneut ein Lions-Dinner auf dem Kohlbrink vor St. Matthäus an. Karten für die 8er-Tische sind ab sofort erhältlich. Der Erlös kommt ohne Abzüge der Jugendarbeit im Stadtgebiet zu Gute.

Das Prinzip des Dinner funktioniert so: Die Lions sorgen für die notwendigen Genehmigungen für die Veranstaltung, stellen die Tische auf und vermarkten die Karten für die Tische. Außerdem sorgen sie für musikalische Unterhaltung, organisieren eine Tombola und loben Preise für Tischdekorationen aus. Die Gäste wiederum schmücken die Tische und bringen alles mit, was sie essen und trinken wollen.

"Wir prämieren den schönsten, den schlichtesten und den skurrilsten Tisch", erklärte Lions-Präsidentin Anja Lange-Huber. Als Preise winken ein Rundflug über Melle, eine reservierte Bahn im Eisstock-Center Herford und ein Gutschein für einen Restaurantbesuch in Melle. "Zusätzlich gibt es auch noch zwei Überraschungspreise", sagte Garlitta Finke. Sie und Mitorganisatorin Heike Schulke sind die Activity-Beauftragten des Service Clubs.

Im vergangenen Jahr hatten rund 350 Meller an 43 Tischen Platz genommen und einen fröhlichen Abend im Kreis von Freunden, Nachbarn, Vereinskameraden oder Kollegen verbracht. "Dieses Jahr wollen wir die Marke von 60 Tischen knacken", freut sich Anja Lange-Huber auf eine noch größere Resonanz.

Auch 30 Plakate machen inzwischen im Stadtgebiet auf die Veranstaltung aufmerksam, die am Freitag dem 16. August von 19 bis 23 Uhr stattfindet.

Jeder Tisch mit acht Plätzen kostet 60 Euro. Die Tische können ab sofort bestellt werden bei der Sparkasse in der Hauptstelle an der Mühlenstraße, bei der Firma "Blumenstiel" im E-Center im Industriegebiet Gerden, bei Heike Schulke unter Telefon 05226/982641 oder bei Garlitta Finke telefonisch unter 0178/4477119 sowie per Mail: h.schulke@gmx.de oder finke.garlitta@osnanet.de