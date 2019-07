Woher kommt der Begriff?

Vor 65. Jahren am 4. Juli 1954 feierte die Deutsche Fußballmannschaft und die gesamte noch vom Kriege gebeutelte Nation ein Fußballwunder, als man im Finale der Fußballweltmeisterschaft im gleichnamigen Stadion des Berner Stadtteils Wankdorf den großen Favoriten Ungarn sensationell mit 3:2 bezwingen konnte. Der Gewaltschuss von Helmut Rahn aus dem Hintergrund zum entscheidenden 3:2 ist auch heute noch nicht zuletzt durch den Spielfilm von Sönke Wortmann (Das Wunder von Bern, 2003) bei vielen, auch jüngeren Mitbürgern in Erinnerung geblieben.

Auch der legendäre Begriff des „Fritz-Walter-Wetters“ ist aus dem Finale bis in die heutige Zeit überliefert. Der Begriff „Fritz-Walter-Wetter“ wird im Fußballjargon verwendet, wenn es während eines Spiel stark regnet. Angelehnt ist dieser Begriff an den Mannschaftkapitän der Weltmeisterelf von 1954 Fritz Walter, der zur damaligen Zeit der wichtigste und beste Spieler des Teams von Trainer Sepp Herberger war und immer bei Regen zur Höchstform auflief. So soll Herberger vor dem Finale gesagt haben: „Nur, wenn es regnet haben wir eine Chance gegen die Ungarn - denn dann ist Fritz-Walter-Wetter.“ Wie es das Schicksal so wollte, setzte am 4. Juli 1954 in Bern kurz vor dem Anstoß der Starkregen ein. Der Rest ist Fußballgeschichte.