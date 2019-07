Riemsloh. Mit einer 40 Kilometer langen Radtour leistete der Verein „Dorfleben Hoyel“ einen weiteren Beitrag zu seinem Ziel, die Dorfgemeinschaft zu fördern.

So freute sich der Vorsitzende Gerhard Boßmann, dass sich am Sonntagvormittag 38 Radfahrer zum Start der viereinhalbstündigen Rundfahrt am dörflichen Spielplatz einfanden. Über St. Annen und Neuenkirchen führte die Tour bis zum Haus Brinke. Zurück ging es über Holterdorf, Dielingdorf, Gerden und Krukum. Die insgesamt 40 Kilometer lange Strecke endete bei kühlem, aber trockenen Wetter wieder am Spiel- und Freizeitplatz in Hoyel an der Döhrener Straße.

Große gesellige Runde

Beim dortigen gemütlichen Ausklang mit Grillwürstchen, Gemüsespießen und Getränken wuchs die Gruppe sogar noch weiter an. Denn auch einige ältere Männer und Frauen aus Hoyel, die sich nicht mehr fit genug für eine lange Radstrecke fühlten, wollten sich ebenfalls in die angeregten Gespräche der geselligen Runde einbringen. „Es sind wieder einige neue Teilnehmer dabei“, stellte Gerhard Boßmann fest. Einige Hoyeler hatten auch Freunde aus Riemsloh, Bünde und Enger mitgebracht.

Es handelte sich bereits um die fünfte sommerliche Radtour des Vereins Dorfleben Hoyel im fünften Jahr hintereinander.