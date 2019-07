Melle. „Georgelt – nicht gerührt“ heißt das James-Bond-Konzertprogramm, mit dem Erik Hoeppe die Christian Vater Orgel beim zweiten sommerlichen Orgelkonzert zum Glühen bringt.

Das Konzert beginnt am Mittwoch, 10. Juli, um 20.15 Uhr in der St. Petri-Kirche Melle. Der Eintritt ist frei.

Mit zahlreichen Bond-Liedern erzählt Erik Hoeppe mehr als ein halbes Jahrhundert Pop-Geschichte: Mit den Liedern von John Barry, Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner und vielen anderen. Manche kommen glamourös daher, andere hemdsärmlig, nachdenklich oder reißerisch, genau wie der legendäre Agent selbst. Die spannende und launige Moderation des Organisten entführt in die oft kuriose Welt hinter den Filmkulissen und in der Pause gibt’s ein Bond-Quiz. Erik Hoeppe präsentiert die Orgel in diesem unerwartet bunten und amüsanten Programm erfrischend weltlich. Im Orgelsommer 2016 spielte er schon einmal ein aufsehenerregendes Konzert in St. Petri.

Tausendsassa

Erik Hoeppe, Jahrgang 1975, ist seit seinem sechsten Lebensjahr an den Tasten zuhause. Er erhielt insgesamt 16 Jahre Klavier- und Orgelunterricht, was sich ab 1983 auch an diversen ersten und zweiten Preisen bei „Jugend Musiziert“ zeigte. Abgerundet wurde sein Profil durch ein Kirchenmusikstudium, das er 2011 an der Berliner Universität der Künste abschloss. Neben seiner Tätigkeit als Klavier- und vor allem Orgellehrer ist er freiberuflich für zahlreiche Berliner Kirchengemeinden als Organist tätig. Hinzu kommt seit 2006 eine rege Konzert-Tätigkeit, die ihn bereits bis nach Ägypten führte. Seit 2011 ist er als erster Berliner Kirchenorganist bei der weltweiten „Fête de la musique“ vertreten und seit 2013 ist er Initiator der Konzertreihe „Ref(o)rgeln“ an der Reformationskirche in Berlin-Moabit. Darüber hinaus engagiert er sich in zahlreichen Projekten mit anderen Musikern von Vibraphon über Gesang bis zum Dudelsack.

Musikalisch ist Erik Hoeppe ein Tausendsassa, der sich und sein Publikum für Barock ebenso begeistern kann wie Romantik, klassische Moderne sowie Jazz undPop. Dabei überzeugt er auch traditionsbewusste Musikliebhaber mit manch unerwartetem aktuellem Leckerbissen von Toccata bis Tango.