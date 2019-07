Die Klage eines Anwohners vom Tulpenweg gegen den Segelfliegerclub Melle-Grönegau, wonach Mindesflughöhen nicht eingehalten werden, hat das Landgericht Osnabrück verworfen. Archivfoto: Conny Rutsch

Melle. Die Mindestflughöhen beim An- und Abflug sollen nicht eingehalten worden sein – das fand ein Anwohner des Tulpenweges in Altenmelle und klagte vor dem Landgericht Osnabrück gegen den Segelfliegerclub Melle-Grönegau, der den Segelflugplatz Segelflugplatz in Eicken-Bruche betreibt. Nun wurde das Urteil in dem Verfahren verkündet.