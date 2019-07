Mit dem Durchschneiden des Absperrbandes gaben Walter Grottendiek (96) und Bernd Hüpohl den neuen Radweg für den Verkehr frei. Foto: Norbert Wiegand

Melle. Die Eröffnung des am Vortag fertig gestellten Radweges entlang der Holterdorfer Straße nach Neuenkirchen wurde für die Holterdorfer ein wahrer Festtag. Mehr als 250 Bürger klatschten Beifall, als der 96-jährige Walter Grottendieck das Absperrband am Neuenkirchener Ende des Radweges am späten Freitagnachmittag durchschnitt.