Das Forum in Melle: Eine Top-Adresse

Seit gut zwei Wochen laufen die Sanierungsarbeiten auf dem Dach des Forums in Melle. Foto: Simone Grawe

Melle. Vor gut zwei Wochen haben die Reparaturarbeiten am Dach des Forums in Melle begonnen. Bewusst werden die Arbeiten in der veranstaltungsarmen Zeit ausgeführt. Sie werden auch nicht so teuer wie geplant.