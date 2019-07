In der Glaskugel der Holzstele von Hobbykünstler Dietmar Reil spiegelt sich der Hof Seidel-Lott in Suttorf. Foto: Conny Rutsch

Melle. In die Welt der Künste tauchten am Wochenende tausende Besucher ein: Zwischen uralten Fachwerkhöfen, in verwunschenen Gärten und bäuerlichen Anwesen im Neuenkirchener Ortsteil Suttorf präsentierte zum 6. Mal der Bürgerverein „Suithorpa“ das Event „Ein Dorf wird Kunst“.