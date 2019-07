Literarisches Theater beim Verein Artig in Melle CC-Editor öffnen

Die Canaillen-Bagage kommt erneut nach Buer. Am Samstag führen sie das "Gaunerstück", frei nach John Gays "Bettleroper" auf. Foto: Canaillen-Bagage

Melle. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Kunst- und Interessengemeinschaft Artig auf dem Hof Finke-Gröne in Buer das literarische Theater. Die Canaillen-Bagage führt am kommenden Samstag um 17 Uhr ein Gaunerstück auf.