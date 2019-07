Schleichender Prozess in Melle hat gesiegt

Melle. Die Entscheidung, nach 28 Jahren künftig keine Gomel-Kinder mehr nach Melle einzuladen, kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

Die Idee der evangelischen Landeskirche, seit 1991 Kindern aus der weißrussischen Strahlenregion Tschernobyl Urlaub in niedersächsischen Städten und Gemeinden zu ermöglichen, war seinerzeit ein Selbstläufer. Jeder hatte die schrecklichen Bilder des brennenden Reaktors im Kopf, dessen Fallout-Auswirkungen bis nach Deutschland reichten. Insofern engagierten sich überall in den Kirchengemeinden und Kommunen Menschen, um die Kinder aufzunehmen und ihnen eine paar fröhliche Wochen zu bereiten.

Melle war von Anfang an dabei, und der Name der verstorbenen Gisela Bungard ist untrennbar mit den Meller Gomelkindern verbunden. Sie und ihre Mitstreiter erwiesen sich als wahre Organisationsgenies, was die Unterbringung bei Gasteltern und das Austüfteln des Programms anging.

Aber auch andere Tiefschläge galt es in den vergangenen Jahren zu überwinden. Dem weißrussischen Präsident Alexander Lukaschenko, der 1991 noch als Abgeordneter im Minsker Parlament saß, waren die Gomel-Aktionen von Anfang an ein Dorn im Auge. Der von Außenminister Guido Westerwelle 2012 als „letzter Diktator Europas“ bezeichnete Lukaschenko versuchte zeitweise, durch extrem hohe Hürden bei der Erteilung von Ausreisevisa zu verhindern, dass mehrere Hundert Kinder jedes Jahr nach Deutschland reisen. Ihm war klar, dass sich dort nicht nur ihr angegriffenes Immunsystem erholen würde, sondern die Kids auch westliche Freiheit im Alltag erleben. Angesichts des erbitterten Wiederstands an allen Fronten bis hoch zur EU gab er diesen Versuch der Verhinderung auf.

Was Lukaschenko nicht gelang, erreichte ein schleichender Prozess: Es wurde immer schwieriger, Gasteltern zu finden. Mit diesem Problem kämpften Anne Grothaus und ihr Team bereits in den vergangenen Jahren. Das Phänomen war überall in Deutschland zu beobachten, und die Zahl der mitmachenden Kirchengemeinden bröckelte. In unserer Region ragte zum Schluss Melle wie eine Trutzburg hervor und schaffte es 2019 dank der Bereitschaft von Gasteltern erneut, Kindern unbeschwerte Wochen zu bereiten.

Nun aber geht es nach Einschätzung des Orga-Teams einfach nicht mehr. Angesichts des gesellschaftlichen Wandels mit Doppelverdienern in fast jedem Haushalt und der nachlassenden Erinnerung an die Reaktorkatastrophe eine unausweichliche Entscheidung. Bleibt der Trost, das 2300 Kinder in Melle Erholung fanden und westliche Lebensart kennenlernten.