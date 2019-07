Melle. Umweltthemen und Verkehrssicherheit bestimmten den Verlauf der jüngsten Ortsratssitzung in Wellingholzhausen. Kurz vor der politischen Sommerpause brachte das Gremium zwei Anträge auf den Weg, den die CDU gestellt hatte.

Zunehmender Verkehr und Raserei auf den Zu- und Ausfahrtsstraßen des Stadtteils erschweren den Bewohnern das sichere Überqueren der Straßen. Besonders kritisch wird es an der Borgloher Straße gesehen, wo viele Schulkinder und junge Familien, die in der Siedlung „Uhlemanns Feld“ wohnen, die Straße queren, um über den Sportplatz zur Schule und zu den Kindergärten zu gelangen. Die CDU hatte daher beantragt, eine Querungshilfe zu errichten. „Ob diese nun in Form einer Ampelanlage, wie an anderen Stellen des Stadtteils bereits umgesetzt, oder durch eine Verkehrsinsel ihre Umsetzung erfährt, bleibt den Fachleuten überlassen, Hauptsache, es passiert etwas“, erklärte Herla Wendelin-Feindt, Sprecherin der CDU Ortsratsfraktion. Dieser Argumentation konnte sich auch die Gruppe der SPD/Bündnis 90 Die Grünen anschließen. Somit ist die Verwaltung beauftragt den Sachverhalt zu prüfen und weitere Schritte zu veranlassen.

Mehr Blühstreifen

In einem zweiten Antrag der CDU geht es um eine freiwillige Umweltmaßnahme, die darauf abzielt, dem Wunsch aus der Bevölkerung nach mehr Blühstreifen nachzukommen.

Laut Antrag sollen alle Landwirte, die an den Fließgewässern der zweiten und dritten Ordnung im Stadtgebiet Melle, auf ihrem Ackerland, einen 2,5 bis sechs Meter breiten einjährigen Blühstreifen anlegen, auf Antrag eine Vergütung von 0,30 Euro pro Quadratmeter erhalten. Diese Empfehlung sollte seitens des Ortsrates ausgesprochen und mit der Bitte um Befassung in den zuständigen Gremien der Stadt thematisiert und beschlossen werden. Werner Altemöller, Sprecher des Arbeitskreises Infrastruktur und Energie unterstreicht in seiner Einführung zum Antrag, wie wichtig es ist, den Landwirten die Möglichkeit einzuräumen, diese Umweltmaßnahme umzusetzen, ohne erhebliche Verluste verbuchen zu müssen. „Das Anlegen der Blühstreifen kostet Ackerland, den Einsatz von Gerätschaften und viel Zeit, die anderswo fehlt, daher sollte die Allgemeinheit einen überschaubaren finanziellen Beitrag leisten.“ Bei Enthaltung der SPD/ Grünen-Gruppe wird dieser Antrag nun an die Stadt weitergeleitet.