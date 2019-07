Melle. Nachverdichtung am Engelgarten ja – aber wie? Diese Frage beschäftigte einmal mehr den Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung.

Als Entwicklung in die richtige Richtung bezeichnete George Trenkler (Grüne) den Bebauungsplan „Engelgarten Neufassung“, der mit einigen Änderungen nun in die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange gehen soll. Ziel ist die Nachverdichtung insbesondere auf einem Grundstück neben der Apotheke, aber auch die städtebauliche und gestalterische Aufwertung des gesamten Bereichs. So soll nach dem Beschlussvorschlag des Ausschusses an der nördlichen Grundstücksgrenze ein mindestens drei Meter breiter Pflanzstreifen mit heimischen Gehölzen angelegt werden. Sämtliche Stellflächen sind mit versickerungsfähigem Pflaster auszuführen.

Grüne Akzente

Vorgeschrieben ist darüber hinaus eine Regenrückhaltung etwa in Form von Zisternen sowie die Begrünung von Flachdächern und die Anpflanzung einer berechneten Mindestanzahl von Bäumen. Die Grundflächenzahl bleibt laut Beschlussvorschlag bei 0,6. „Damit sind wir einen riesigen Schritt weiter als das, was in der Nachbarschaft ist“, beurteilte Peter Spiekermann (UWG) das Gesamtpaket, das bei gleichzeitiger Attraktivität für Investoren nicht nur für grüne Akzente auf dem noch freien Grundstück sorgen, sondern langfristig das Bild des Engelgartens wandeln soll: „Das ist die Richtung, in die wir gehen wollen“, so George Trenkler über die Neufassung.

Erhebliches Defizit bei Kompensationen

Aus alten Bauleitverfahren besteht aktuell noch ein erhebliches Kompensationsdefizit. Laut Sachstandsbericht in der Sitzung sind mit Stand Juni noch 121.000 Ökologische Werteinheiten (ÖWE) auszugleichen. Durch verschiedene Maßnahmen soll sich dieses Defizit noch in diesem Jahr auf 22.000 ÖWE reduzieren, die dann aus dem Guthaben aus Flächenkompensationspools beglichen werden sollen. Damit würde sich bis 2020 das Guthaben auf rund 25.000 Werteinheiten reduzieren. Um den 2014 beschlossenen Puffer von 50.000 Werteinheiten zu halten, wäre somit der Erwerb von weiteren 25.000 Werteinheiten erforderlich. Auf die große Bedeutung der ÖWE wies Annegret Mielke (SPD) in der Sitzung hin: „Sie beinhalten den Schlüssel für die weitere städtebauliche Entwicklung.“

In Buer lässt die vollständige Kompensation für den 1996 in Kraft getretenen Bebauungsplan „Groenen Feld“ bis heute auf sich warten. Aktuell fehlen nach Angaben der Verwaltung 19.300 Werteinheiten. Vorgesehen war dafür ursprünglich die Umwandlung eines Ackers in Wald durch den Eigentümer. Nun soll ein Großteil der zur Kompensation ausgewiesenen Fläche auf Antrag des Eigentümers als Pferdeweide genutzt werden und die verbleibende Kompensation auf externen Flächen in Buer erfolgen. Dabei sind auf diesen Flächen keine neuen Maßnahmen erforderlich. Vielmehr wären die Werteinheiten bereits durch den seit 1996 eingetretenen ökologischen Wertzuwachs abgegolten.

"Moralisch nicht in Ordnung"

Zwar stimmte die Mehrheit bei drei Gegenstimmen der dafür notwendigen Änderung des Bebauungsplanes zu, um die Kompensation nach 23 Jahren zum Abschluss zu bringen. Gleichzeitig kam aus dem Ausschuss jedoch deutliche Kritik am Eigentümer der Fläche, der die zugesicherten Maßnahmen bislang nicht vollständig umsetzte: „Das ist moralisch nicht in Ordnung“, urteilte Johannes Marahrens (FDP). „Wir sind 23 Jahre lang an der Nase herumgeführt worden“, formulierte Reinhardt Wüstehube (Grüne). Und Annegret Mielke ergänzte, der Eigentümer habe in dieser Zeit mit dem Geld gut wirtschaften können.

Im Gewerbegebiet Buer sollen nach dem Beschlussvorschlag des Ausschusses die Erweiterungspläne der Firma Korfhage nicht zu einer größerflächigen Ausdehnung des Bebauungsplangebietes über die jetzigen Grenzen des Naturschutzgebietes hinaus führen. Mit einer knappen Mehrheit von 6 zu 5 Stimmen folgte der Ausschuss dem Antrag von Peter Spiekermann, die Erweiterung des Gewerbegebietes auf die Fläche der Betriebserweiterung zu begrenzen. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises hatte zuvor signalisiert, dass die Entlassung einer größeren Fläche aus dem Naturschutzgebiet möglich sei. Der Aufstellungsbeschluss soll laut Beschlussvorschlag für den weit kleiner gefassten Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbepark Buer“ und die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Buersches Feld“ gefasst werden.