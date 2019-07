Bürgermeister Wilhelm Klußmann. Foto: Heimatverein Melle

Melle. Nach kurzer Zeit verliert die Stadt Melle leider ihren Stadtbaurat an die Stadt Osnabrück. Glückwunsch an unsere Kreisstadt. Vor über einhundert Jahren ging ein Meller Bürgermeister auch in die Hasestadt – allerdings nach rekordverdächtigen drei Monaten.