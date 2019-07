Melle. Facettenreich und wie immer an drei Instrumenten eröffneten die Meller Organisten Andreas Opp und Stephan Lutermann sowie Carillonist Gerd Kruse die Reihe der sommerlichen Orgelkonzerte am Mittwochabend mit einem Wandelkonzert.

An der Christian-Vater-Orgel in der Petrikirche präsentierte Andreas Opp zunächst sein Hausinstrument einmal auf die weltliche Art. Er begann seinen Teil des Konzertes mit einer leicht mitzuhörenden Fantasia von Johann Ludwig Krebs (1713 bis 1780), einem Schüler und Notenkopisten Bachs.

Wie eine Drehorgel

Eine Air mit Variationen, das ist eine sommerlich-fröhliche kleine Melodie, die Georg Friedrich Händel (1685 bis 1759) einem Grobschmied abgelauscht haben soll, der sie zum Klingen seinen Amboss` pfiff, hatte Andres Opp in seiner Einführung erklärt. Abwechlsungsreich registrierte er die Variationen und ließ wie auch in den folgenden Variationen über das Volkslied „Muss i denn zum Städtele hinaus“ von Hannes Meyer (1939 bis 2013) die historische Vater-Orgel beinahe wie eine riesige Drehorgel klingen. Da waren Fanfaren ebenso zu hören, wie ein sich immer schneller drehender Walzer oder sogar ein langsam swingender Blues. Der Komponist ist bekannt dafür, dass er die tradierte Orgelmusik um alle möglichen Gattungen der Musik erweiterte, wie bei diesen Volksliedvariationen um Tänze aller Art. Der Titel des Konzertabends „Spiel Orgel Spiel“ nennt auch den Titel eines der Orgelbücher mit weltlicher Orgelmusik des Komponisten, der in der Schweiz wirkte.

Plaß für Eckhart

Vor dem Erklingen des ersten Orgeltons hatte Andreas Opp in seiner Begrüßung Eckhart Meyer als ersten Vorsitzenden des Orgelfördervereins St. Petri nach elf Jahren aus seinem Dienst verabschiedet. Dieses Amt wird ab sofort Uwe Plaß übernehmen.

Nun hieß es für die Konzertbesucher, die Petrikirche zu verlassen und hinüber in die St. Matthäuskirche zu wandeln. Den Weg dorthin begleitete Gerd Kruse am Stokkenklavier des Carillons im Turm des Rathauses mit Variationen über „Lobe den Herren“ und „Wohlauf in Gottes schöne Welt“. Immer passend zu den Konzertwerken sucht er seine Stücke für das Carillon aus.

Stile des Barock

Und dann zeigte Stephan Lutermann wieder einmal, was da alles an Klangmöglichkeiten in der historischen Klausing-Orgel steckt.

Er hatte mit Kompositionen von Vincent Lübeck, Georg Dietrich Leyding, Johann Sebastian Bach und Dietrich Buxtehude Werke für sein Programm ausgewählt, die einige wichtige Barockstile beinhalten. Festlich leitete der Organist mit Präludium und Fuge in g-Moll von Lübeck seinen Konzertteil ein und entwickelte einen nahezu prächtigen Orgelklang. Mit der folgenden Choralpartita in mehreren Strophen über „Von Gott will ich nicht lassen“ ließ er weitere Klangfacetten hören: ob nur auf den Manualen oder mit der Melodie im Pedal, filigran umwoben von den Begleitstimmen, ließ er seiner Gestaltungsfantasie freien Lauf.

Ausrufezeichen zum Schluss

Nach dem Bach-Choral „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ setzte Stephan Lutermann mit der spannenden Toccata in d-Moll von Dietrich Buxtehude ein Ausrufezeichen zum Schluss. Wieder war es erstaunlich zu hören, zu welchem Klangvolumen das zweimanualige historische Instrument ausgespielt werden kann. Wie improvisiert wirkt diese Toccata mit furiosen Läufen, fein ausgestalteten Verflechtungen und einem beinahe meditativ wirkenden Mittelteil, um in furioser Klangfülle in einem strahlend Dur-Akkord zu enden. Mit Einfühlungsvermögen und virtuoser Technik beendete Stephan Lutermann dieses erste Konzert der Sommerorgelabende.