Riemsloh/Neuenkirchen. Die A-Junioren-Fußballer der JSG Riemsloh/Neuenkirchen erfüllen sich ihren Traum und steigen in die Bezirksliga auf.

Lange sah es nicht danach aus, dass die Mannschaft der JSG Riemsloh/Neuenkirchen irgendetwas mit dem Aufstieg in die Bezirksliga zu tun haben könnte. Nach dem sechsten Kreisliga-Spieltag fand sich das Team in der inzwischen abgelaufenen Saison auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. Dann folgte der Aufschwung und ein kontinuierlicher Aufstieg in der Tabelle.

Dritter Aufstieg in Folge

Mit einem 6:0-Sieg am achten Spieltag ging es los. Es folgte nur noch eine Niederlage vor der Winterpause. Im Jahr 2019 konnte man alle Spiele gewinnen und am Ende den zweiten Platz in der Kreisliga sichern. So machte die JSG den dritten Aufstieg in Folge klar. Denn schon 2017 und 2018 marschierte die Mannschaft der Trainer Björn Birke und Daniel Meier von der Kreisklasse in die Bezirksliga, nur war sie dann schon der B-Jugend, der damaligen Altersklasse, entwachsen.

In der nächsten Saison können die erfolgreichen Jungs aber selber in der Bezirksliga spielen und sich diesen lang gehegten Traum erfüllen. Zum Kader der SG gehören: Lukas Metternich, Jolander Trippe, Lucas Stolle, Max Klehn, Marvin Lechtenbrink, Jorrik Philipsen, Moritz Placke, Naqi Noori, Christian Groneick, Joseph Trippe, Matts-Ole Meier, Johannes Polle, Niklas Göhrs, Jonas Buddenberg, Jan Schlienfeld, Tim Obenhaus, Max Kath, Niklas Korbion, Oliver Sielschott, Till Witte, Ayham Bajbouj, Adam Mozamil, Hendrik Brune, Hamed Sayed, Marius Notbusch und Bastian Volkmer.