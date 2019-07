Neuenkirchen. Bei den Weser-Ems-Meisterschaften für Islandpferde in Belm hat Hannah Kollmeyer aus Neuenkirchen-Suttorf in der Kinder-Klasse alle drei möglichen Titel und die Gesamtwertung gewonnen.

Hannah Kollmeyer ist zehn Jahre alt und reitet mit ihrem eigenem Island-Pferd „Sokki vom Sonnenhof“ seit dem Vorjahr Turniere für Islandpferde. Das Pferd hat sie von ihrem Opa quasi zu ihrer Geburt geschenkt bekommen: Er hat es speziell für sie gezüchtet, als er erfuhr, dass er ein Enkelkind bekommt.

Im Vorjahr bei den Weser-Ems-Meisterschaften für Islandpferde musste sich Hannah noch ihrer kleinen Schwester Lilli geschlagen geben. Sie gewann vor einem Jahr das Triple und die Gesamtsiegerwertung.

In diesem Jahr konnte Hannah bei den Bezirksmeisterschaften für Islandpferde in Belm jeweils in den Disziplinen „Reiterprüfung“, „Töltprüfung“, „Viergangprüfung“ sowie in der Kombinationsgesamtwertung den Sieg erreiten. Schwester Lilli ereichte in der Töltprüfung den zweiten Platz, in der Reiterprüfung und der Gesamtwertung wurde sie jeweils Dritte.

So treten die beiden Mädchen in die Fußstapfen ihrer Mutter und ihrer Tante, der erfolgreichen Reiterinnen Sarah und Nora Kollmeyer.