Neuenkirchen. Zum 18. Mal richtet die Reitgemeinschaft Melle-Ostenfelde vom 4. bis 7. Juli ihr großes Reit- und Springturnier auf der Reitsportanlage des Hofes Meyer zu Lösebeck, Gerdener Str. 20, in Melle-Neuenkirchen aus.

Die Reitertage begannen bereits am vergangenen Samstag mit der Qualifikation für das LVM Deutsche Fohlenchampionat. Hier haben sich 40 Fohlen bei bestem Wetter vor drei Qualifikationsrichtern präsentiert, um eines der letzten Tickets für das Finale in Lienen zu erhalten. Zwölf Fohlen konnten sich qualifizieren, darunter drei Hengste, fünf Stuten und vier Pony-Fohlen. Auch mehrere Züchter aus Melle sind unter den Qualifikanten.



Die Reitertage wurden am Donnerstag mit den Springpferdeprüfungen für die jungen Pferde fortgesetzt. Für die ausgeschriebenen 27 Prüfungen liegen 1400 Nennungen vor.

Besonders interessant für Teilnehmer und Zuschauer sind weiterhin am Freitagvormittag das Springen der schweren Klasse, die Punktespringprüfung Kl. L (am Freitag unter Flutlicht), das M* Springen Samstagabend (evtuell unter Flutlicht), mehrere Ponyspringprüfungen von A** bis M* am Sonntagvormittag sowie der Führzügelwettbewerb für die kleinsten Reiter am Sonntagnachmittag. Die Reitertage enden am Sonntagnachmittag, 7. Juli, mit dem besonderen Highlight, dem Großen Preis der LVM, Springprüfung der Kl. S* mit Siegerrunde.

Die Reitgemeinschaft Melle-Ostenfelde und das Team des Reitstalls Meyer zu Lösebeck freuen sich auf Sportler und Reitsportfans aus der Region und darüber hinaus. Noch ein wichtiges Hinweis: Wegen Straßenbauarbeiten auf der Gerdener Straße ist die Zufahrt ausschließlich über die Straße „Am Hegebusch“ möglich.