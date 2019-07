SCM-Trainer Roland Twyrdy (rechts) präsentiert die Neuzugänge (von links): Jordan Dusinovic, Christoffer von Rekowski, Christopher Leonhardt, Amir Redzic und Pablo Andrade. Foto: Detlev Drobeck

Melle. Seit einer Woche befindet sich die erste Herrenmannschaft des SC Melle in der Vorbereitungsphase auf die kommende Saison in der Fußball-Landesliga. Am Samstag steht bereits das erste Testspiel an – mit dabei sind auch die fünf Neuzugänge.