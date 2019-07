Neues Datenschutz-Beratungsbüro in Meller Innenstadt CC-Editor öffnen

Fit mit Datenschutz: Christian Niedermeier (links) und Daniel Krohnfuß beraten Unternehmen pragmatisch und bedarfsorientiert. Foto: Norbert Wiegand

Melle. Fit mit Datenschutz – so heißt das neu eröffnete Büro von Christian Niedermeier am Neuen Graben 7 in Melle-Mitte. Im Mittelpunkt der Dienstleistungen steht die Beratung von Unternehmen rund um die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).