Melle . Der Governor des rotarischen Gebiets Nordwestdeutschland, Carl-Ludwig Dörwald, zeichnete den Rotary Club Melle-Wittlage für seine „vorbildlichen Änderungen zur Gestaltung des Clublebens“ aus. Darüber freuen sich der scheidende Präsident Ulrich Zacharias und sein Nachfolger, Bernhard Julius sehr.

Wie kommt es zu dieser Auszeichnung und dem Geldsegen? Im letzten Jahr feierten die Rotarier ihr 35-jähriges Bestehen in Melle und den Wittlager Gemeinden. Beim Rückblick auf die vergangenen Jahre wurde auch kritisch festgestellt, dass sich die Altersstruktur des Clubs ändern muss. „Wir müssen jünger werden“ war das einhellige Credo. Dazu wurde von den Rotariern das eigene Auswahl- und Aufnahmeverfahren für neue Mitglieder grundlegend überarbeitet. Damit in Zukunft einfacher Damen und junge Rotarier und Rotarierinnen sich als Mitglied einbringen können, wurde die Satzung grundlegend geändert und das Verfahren für alle Beteiligten offener und demokratischer gestaltet. Der Erfolg blieb nicht lange aus: Seit dieser Änderung im März 2019 konnten drei neue Rotarier im Club Melle-Wittlage begrüßt werden: mit 29, 40 und 59 Jahren sind die drei zum Teil deutlich jünger als der Altersdurchschnitt.

Lob für neue Idee

Von insgesamt 70 rotarischen Clubs in Nordwestdeutschland wurde der Club in Melle-Wittlage für diesen mutigen Schritt mit dem 2. Platz für neue Ideen ausgezeichnet. Dafür können die Rotarier im Grönegau und dem Wittlager Land nun mit zusätzlichen 5000 Euro für ein neues soziales oder humanitäres Projekt rechnen. Jetzt stehen statt der sonst möglichen 5000 Euro vom Rotary-Distrikt insgesamt 10000 Euro für ein Projekt zur Verfügung, das beim Distrikt beantragt werden kann. Hinzu kommen eigene Gelder des Clubs.

Der Sekretär des Rotary Clubs Melle-Wittlage, Torben Kuhlenkasper aus Bad Essen, betonte, dass es bereits eine konkrete Idee für ein Projekt in Burkina-Faso gebe. Dazu laufen aktuell Gespräche mit den Rotary-Clubs in Osnabrück, um gemeinsam aktiv zu werden. „Da wäre das Geld nachhaltig investiert und hilft den bedürftigen Menschen vor Ort“, so Kuhlenkasper. Der Gesamtbetrag setzt sich dann aus Geld der Clubs und der Zuwendung aus dem Distrikt zusammen.