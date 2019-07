Spannende Entscheidung für Melle steht an

Melle. Die Rückkehr des Meller Stadtbaurats Holger Clodius in die Stadtverwaltung Osnabrück kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

Holger Clodius ist ein sypmpathischer Mann, der sich jetzt stärker voll und ganz der Stadtplanung in Osnabrück widmen will. Es ehrt ihn, dass er dabei in der Gehaltsstufe zurücksteckt: Ihm ist es wichtiger, künftig beruflich etwas tun zu können, was ihn persönlich antreibt.

Schon sein Vorgänger Malte Schönfeld war nicht so richtig glücklich auf der Position des Meller Stadtbaurats. Liegt es an den Personen oder am Zuschnitt ihres Ressorts? Der Meller Stadtbaurat leitet einen Gemischtwarenladen und insbesondere der Bereich Gebäudemanagement scheint schwer zu führen oder zu integrieren zu sein.

Auf der anderen Seite benötigt die Stadt einen hochqualifizierten und entsprechend gut bezahlten Baubeamten, um alle Kompetenzen einer Baubehörde zu behalten.

Bürgermeister Reinhard Scholz wird nun überlegen müssen, wie es weitergeht: Auf dem ohnehin fast leeren Bewerbermarkt erneut einen Stadtbaurat suchen oder zuvor in der Bauverwaltung eine neue Organisationsform einziehen?

Die Politiker im Stadtrat und die Mitarbeiter seiner Verwaltung werden gespannt auf seine Vorschläge warten