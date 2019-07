Bad Oeynhausen. Die Innenstadtfete Bad Oeynhausen am 5. und 6. Juli, zählt zu den größten Stadtfesten in der Region – seit 47 Jahren.

Die Großveranstaltung in OWL gilt als Paradies für Bummler und Flaneure. Die Besucher schlendern von Bühne zu Bühne und staunen bei großartigen Tanz- und Akrobatik-Shows, erleben mit ihren Kleinen Spaß und Abenteuer auf der Kinderwiese, genießen das Treiben und lassen sich kulinarisch verwöhnen.

Zum 47. Mal lädt die Innenstadtfete wieder im XXL-Format zum Feiern unter freiem Himmel ein. Vom 5. bis 6. Juli wird auf sechs Bühnen in der Innenstadt umsonst und draußen ein tolles, hochkarätiges und breit gefächertes Musik- und Showprogramm geboten. 26 Bands sind am Start und garantieren, dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist.

Von Blues, Punk, Funk, Rock, Pop, Rock ’n’ Roll, Oldies bis Schlager reicht die Auswahl. Bürgerflohmarkt, Bier- und Genussgarten, moderne Fahrgeschäfte, tolle Kinderattraktionen und Rockwiese ergänzen das Musikprogramm. Die Innenstadtfete erfreut sich seit 47 Jahren nach wie vor großer Beliebtheit bei Jung und Alt, Bad Oeynhausenern und Nicht-Bad-Oeynhausenern und ist aus dem Stadtbild vor den großen Sommerferien nicht mehr wegzudenken.

Für viele Besucher und ehemalige Bad Oeynhausener ist sie ein guter Grund, wieder „nach Hause“ zu kommen und die zwei Abende draußen in geselliger Runde mit Freunden, Bekannten und einem Bierchen zu genießen. Die Innenstadtfete steht immer für tolle Bands. Nach den Besucherrekorden der letzten drei Jahre wurde in diesem Jahr wieder ein Programm zusammengestellt, um diese Zahlen noch einmal zu toppen. Die absoluten Highlights in diesem Jahr sind am Freitag- und Samstagabend auf der Bühne an der Auferstehungskirche die Bands United Four und die große Queen-Show mit MerQury.

Die Queen-Tribute-Band aus Dresden ist eine der wenigen Gruppen, die mittlerweile weltweit vor begeistertem Publikum auftreten. Partyrock wird von United Four komplett neu definiert, denn Songs von AC/DC, Kiss (natürlich mit Maske) und Helene Fischer bekommen eine United-Four-typische Rock-Restauration. Absolut Kult ist auch der Doppelgängerauftritt von Martin Rose mit seiner großen Wolfgang-Petry-Show. pm/nw

Das Stadtfest-Programm gibt es komplett auf www.innenstadtfete.com.