Bad Oeynhausen. Bereits seit Dezember steht mit Wincent Weiss der Superstar der deutschen Popmusik als Headliner des Parklichter-Konzerts am ersten August-Wochenende fest.

Im April wurden auch LEA, Donskoy (bekannt aus dem RTL-Format Sankt Maik), Parallel und Sorgenkind für 2019 bestätigt. Mittlerweile sind 3000 Tickets für den diesjährigen Parklichter-Freitag am 2. August verkauft worden.

Im Mai wurde mit Fury in the Slaughterhouse bereits der Headliner für das Jahr 2020 bekannt gegeben. Mit Hits wie „Won’t forget these Days“ oder „Time to Wonder“ spielten sich die Hannoveraner in die Herzen ihrer Fans. Für das Konzert am Parklichter-Freitag 2020 konnten bereits jetzt knapp 2000 Eintrittskarten verkauft werden.

„Wir sind sehr froh, mit LEA und Wincent Weiss für dieses Jahr gleich zwei der angesagtesten deutschen Pop-Acts präsentieren zu können. Dazu konnten wir mit Fury in the Slaughterhouse auch schon den Headliner für 2020 bekannt geben. Die Verkäufe für beide Jahre laufen sehr gut“, so Walent Cerkez von der für das Booking verantwortlichen Vibra Agency.

Die Tickets für 2019 mit Wincent Weiss und LEA kosten in der Frühbucherstufe 2 aktuell 44,90 Euro einschließlich Gebühren. Diese Preisstufe läuft am 7. Juli aus. Die Frühbuchertickets für 2020 mit Fury in the Slaughterhouse sind bereits ausverkauft, in der Normalpreis-Stufe kosten sie 51 Euro einschließlich Gebühren.

Ab sofort gibt es ein Kombiticket für die Jahre 2019 und 2020. Die Kombitickets sind limitiert und kosten 90 Euro auf www.adticket.de und an allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Nach Ausverkauf des Kombitickets kosten beide Tickets zusammen 98,90 Euro.Feuerwerk im Kurpark

Night Fever, Lebenslust und Flower Power – der Samstag der Parklichter 2019 steht ganz im Zeichen der 70er-Jahre. Das musiksynchrone Höhenfeuerwerk, die Songs der Bee Gees und viele farbenfrohe Lichtinstallationen lassen den Kurpark zum Höhepunkt des Festwochenendes am 3. August erleuchten. Zuvor beleben der historische Jahrmarkt, Musik und Tanz den Kurpark.

„Die 70er stehen für tolle Musik, Optimismus und Farbenfreude in jeder Hinsicht. All das machen wir am Parklichter-Samstag erlebbar“, freut sich Peter Adler, Geschäftsführer der für die Parklichter verantwortlichen Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, auf das Event.

Wenn um kurz nach 23 Uhr im Kurpark alle Lichter gelöscht werden, wird es auf der Mittelachse voll. Zu den Songs von Donna Summer, Abba oder auch Queen erleuchten für 20 Minuten Feuerwerkskörper musiksynchron den Himmel über dem Kaiserpalais. pm/nw