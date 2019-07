Melle. Fiona Bitter und Sina Rosa Hoffmann, Handballtalente von der HSG Grönegau-Melle, haben sich bei den Sichtungen der Regionsauswahlen durchgesetzt und sich für die Niedersachsenauswahl des Jahrgangs 2006 empfohlen.

Im August und im Oktober stehen in Emmerthal und in Hannover Lehrgänge des Handballverbandes Niedersachsen für die Meller Handballtalente an. Sie werden nun verstärkt im individuellen und kollektiven Angriffs- und Abwehrverhalten, in der Athletik, Motorik und im Tempospiel geschult.

Die HSG Grönegau-Melle hat in den vergangenen Jahren die Jugendarbeit insbesondere im weiblichen Bereich verbessern können. Die zweijährige Arbeit mit den Auswahltrainern des Handballkreises Osnabrück und seit dem Vorjahr die gezielten Förderungen durch den HSG-Trainer der C-Jugend, Florian Platen, haben den Erfolg der talentierten Mädchen möglich gemacht.

Die Freundinnen spielen gemeinsam seit ihrem vierten Lebensjahr in Melle Handball. Derzeit sind innerhalb der Woche mindestens acht Stunden Training zu absolvieren, dazu am Wochenende Stützpunkttraining, Spiele und Lehrgänge. Unterstützt werden Bitter (12) und Hoffmann (13) nun zusätzlich noch von der HSG Osnabrück: Der Verein bietet den Grönegau-Talenten die Möglichkeit, weitere Trainingseinheiten zu absolvieren.