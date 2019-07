Melle. Der Baubeginn der BMX-Bahn auf dem ehemaligen Sportplatz am Bruchmühlener Bahnhof steht kurz bevor. Vertreter der Stadt, des Stadtteiles, des Sportdaches Melle und der Sponsoren trafen sich am Montagabend mit dem Vorstand der Race Hawks zum offiziellen Ersten Spatenstich, nach nur zweieinhalb Jahren Planung.

