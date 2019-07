Langjährige Lehrerin geht in Neuenkirchen in den Ruhestand CC-Editor öffnen

Die künftige Pensionärin Margarete Pabst (rechts) und Sandra Apeler. Fotos: Christina Kirsch

Neuenkirchen . Grauer Rauch an der Wilhelm-Fredemann-Oberschule - noch kein neuer Pabst in Sicht. Am Mittwoch wurde Lehrerin Margarete Pabst nach über 35 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand versetzt.