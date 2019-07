Melle. Am vergangenen Wochenende kämpften einige Nachwuchs-Asse der Meller Tischtennis-Vereine bei der Bezirksvorrangliste um die Tickets für das Folgeturnier, die Endrangliste.

Einen Sahnetag erwischte der Riemsloher Thorben Rabbe in der Konkurrenz der männlichen Jugend. Torben spielte sich am frühen Sonntagmorgen zunächst souverän durch die Gruppenphase. Er verlor lediglich ein Spiel hauchdünn, qualifizierte sich somit aber dennoch für die Hauptrunde. Hier machte er seinen Schnitzer aus der Gruppenphase wieder wett und blieb ungeschlagen. Mit dieser Spitzenleistung holte das TSV-Talent nicht nur die Goldmedaille, sondern löste auch das direkte Ticket zur Bezirksendrangliste, die Ende August in Wilhelmshaven stattfindet.

Der Bueraner Benjamin Linke, der ebenfalls bei den Jugendlichen an den Start ging, zeigte ebenfalls starke Leistungen, verpasste die Hauptrunde jedoch knapp und musste sich somit mit dem dritten Platz in der Gruppe zufrieden geben.

Martyna Lechowicz holt Bronze

Aufs Treppchen geschafft hat es Martyna Lechowicz vom SuS Buer. Martyna startete bei den Schülerinnen B und zeigte von Beginn an, dass sie in der starken Konkurrenz durchaus mithalten kann. Mit einer starken Bilanz von 7:2 Siegen hatte sie nur gegen die spätere Erst- und die Zweitplatzierte das Nachsehen und spielte sich somit souverän und hochverdient auf den Bronzerang. Auf dieser Leistung kann Martyna aufbauen und auf den kommenden Turnieren in ihrer Altersklasse erneut angreifen.

Bei den jüngsten Spielerinnen in der Sporthalle, den C-Schülerinnen, lief Tialda Visbeck für die SV Oldendorf auf. Tialda spielte nach einem schwierigen Start bei ihrer ersten Bezirksvorrangliste immer stärker auf und zeigte, welches enorme Potenzial in ihr steckt. Schlussendlich belegte sie einen tollen dritten Rang.

Ein wenig Pech hatte der Bueraner Marcel Rietze bei den Schülern A. Gegen die starke Konkurrenz hielt er in der Gruppenphase sehr gut mit, verpasste den Sprung in die Hauptrunde jedoch hauchdünn und muss sich somit mit dem dritten Platz in der Gruppe begnügen.

Ebenso ärgerlich lief es für Marcels Vereinskollegen Lasse Sahner bei den B-Schülern. Lasse erspielte in der Gruppenphase eine gute 6:2-Bilanz, schaffte es aber aufgrund eines schlechteren Satzverhältnisses als der Zweitplatzierte nicht in die Hauptrunde und wurde somit auch Gruppendritter. Trotz dieser kleinen Enttäuschung gilt es für die beiden, positiv auf das Wochenende zurückzublicken: Beide Talente haben gezeigt, dass sie gegen die starke Konkurrenz bestehen können.